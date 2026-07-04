Поисковая собака спасла 26 человек после землетрясения в Венесуэле

Поисковая собака по кличке Цунами помогла спасти 26 человек после разрушительного землетрясения в Венесуэле, став символом надежды для жителей страны.

Как сообщила уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес в своем Telegram-канале, в условиях разразившейся трагедии в Венесуэле Цунами стала символом надежды.

"Этот отважный поисковый пес вместе со своим наставником продолжает помогать спасать жизни людей под завалами", - говорится в публикации.

Руководитель кинологического подразделения по ликвидации последствий стихийных бедствий Хорхе Бинс отметил, что Цунами участвовала в спасении 26 человек, в том числе 16 - в наиболее пострадавшем от землетрясения штате Ла-Гуайра, объявленном зоной стихийного бедствия.