Поисковая собака спасла 26 человек после землетрясения в Венесуэле
Сегодня 2026, 20:54
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Сегодня 2026, 20:54Сегодня 2026, 20:54
176Фото: Report
Поисковая собака по кличке Цунами помогла спасти 26 человек после разрушительного землетрясения в Венесуэле, став символом надежды для жителей страны.
Как сообщила уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес в своем Telegram-канале, в условиях разразившейся трагедии в Венесуэле Цунами стала символом надежды.
"Этот отважный поисковый пес вместе со своим наставником продолжает помогать спасать жизни людей под завалами", - говорится в публикации.
Руководитель кинологического подразделения по ликвидации последствий стихийных бедствий Хорхе Бинс отметил, что Цунами участвовала в спасении 26 человек, в том числе 16 - в наиболее пострадавшем от землетрясения штате Ла-Гуайра, объявленном зоной стихийного бедствия.
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