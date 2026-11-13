Без лишней борьбы: Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Колумбии

Счет на табло — 6:2, 6:2. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева продолжает борьбу за титул турнира WTA 125 в колумбийском Сопо. Вместе со словенской напарницей Вероникой Эрьявец она уверенно преодолела четвертьфинальный барьер.

В матче за выход в четверку сильнейших казахстанско-словенский дуэт встретился с австралийками Теникой Макгиффин и Александрой Осборн. Противостояние завершилось в двух сетах в пользу Куламбаевой и Эрьявец.

Теперь впереди еще одно испытание. За путевку в финал казахстанская теннисистка и ее словенская партнерша сыграют с американским дуэтом Рашиды Макаду и Анны Роджерс.