Без лишней борьбы: Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Колумбии
13 Ноября 2026, 10:15
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13 Ноября 2026, 10:1513 Ноября 2026, 10:15
39Фото: НОК РК
Счет на табло — 6:2, 6:2. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева продолжает борьбу за титул турнира WTA 125 в колумбийском Сопо. Вместе со словенской напарницей Вероникой Эрьявец она уверенно преодолела четвертьфинальный барьер.
В матче за выход в четверку сильнейших казахстанско-словенский дуэт встретился с австралийками Теникой Макгиффин и Александрой Осборн. Противостояние завершилось в двух сетах в пользу Куламбаевой и Эрьявец.
Теперь впереди еще одно испытание. За путевку в финал казахстанская теннисистка и ее словенская партнерша сыграют с американским дуэтом Рашиды Макаду и Анны Роджерс.
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