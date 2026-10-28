Что получит казахстанский бизнес от новых правил ЕАЭС? Министр ответил депутату

Казахстанские предприниматели смогут участвовать в государственных закупках других стран Евразийского экономического союза с меньшими административными препятствиями. О том, какие возможности открываются для бизнеса, рассказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании Курултая.

Во время рассмотрения в первом чтении законопроекта о ратификации изменений в Договор о ЕАЭС депутат Константин Петров поинтересовался, что новые положения дадут казахстанским компаниям на практике.

«Вы сейчас нам пояснили, что рассматриваемый протокол уточняет требования к публикации информации о государственных закупках и закрепляет взаимное признание банковских гарантий. При этом соответствующие механизмы по государственным закупкам уже предусмотрены нашим внутренним действующим законодательством», – отметил депутат.

Константин Петров спросил, что изменится для обычного казахстанского предпринимателя после ратификации протокола и какие препятствия для участия в закупках других стран ЕАЭС будут устранены.

Отвечая на вопрос, Арман Шаккалиев напомнил, что соглашение о взаимном признании банковских гарантий вступило в силу еще в 2025 году.

«Сегодня это дает возможность гарантию, выданную в Казахстане казахстанским банком, признавать без дополнительных процедур, если наш участник, наш производитель собирается участвовать в регулируемых закупках одной из стран ЕАЭС», – пояснил министр.

Он обратил внимание и на различия в уровне цифровизации закупок между государствами союза.

«У нас, конечно, была разноскоростная интеграция. Например, в Казахстане все процессы государственных закупок уже оцифрованы. Сегодня практически не выходя из кабинета можно участвовать, подать заявку», – сказал Шаккалиев.

По словам министра, рассматриваемые изменения направлены на устранение подобных различий и создание условий для участия предпринимателей в закупках стран ЕАЭС с меньшим количеством барьеров.

При этом взаимное признание банковских гарантий уже действует. На нынешнем заседании депутаты рассматривают изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный 29 мая 2014 года.