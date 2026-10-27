Что производят из фруктов и овощей на заводе в Алматинской области

В Алматинской области на Иссыкском плодоконсервном заводе ежегодно перерабатывают тысячи тонн фруктов и овощей. За один сезон предприятие закупает у казахстанских садоводов до 9 тысяч тонн яблок, из которых производят концентрированный сок и пюре. Здесь также выпускают томатную пасту, абрикосовое и тыквенное пюре. Готовую продукцию поставляют на внутренний рынок и за рубеж. Как устроено производство и какой путь проходит сырьё до готового продукта – в фоторепортаже BAQ.KZ.

Иссыкский плодоконсервный завод расположен в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Предприятие работает с 2010 года и специализируется на переработке фруктов и овощей.

Завод выпускает несколько видов продукции, в том числе яблочный концентрат, фруктовые и овощные пюре, а также томатную пасту. Производственные линии позволяют перерабатывать разные виды сельскохозяйственного сырья.

Одно из основных направлений производства – переработка яблок. За сезон предприятие закупает от 7 до 9 тысяч тонн плодов у казахстанских садоводов.

Основной сезон переработки начинается примерно в середине августа и продолжается до конца октября. В этот период на завод поступают крупные партии свежего урожая.

Сначала плоды направляют на производственную линию. Отсюда начинается их подготовка к изготовлению концентрированного сока и фруктового пюре.

Перед переработкой яблоки проходят трёхэтапную мойку. На первом участке плоды очищают от загрязнений непосредственно на транспортёрной ленте.

Затем яблоки поступают на следующие этапы очистки. Мойка необходима для удаления загрязнений с поверхности плодов перед дальнейшей переработкой.

После очистки фрукты перемещаются по технологической линии. Большинство операций выполняется с использованием специального оборудования.

Перед измельчением плоды сортируют. На дальнейшую переработку направляют сырьё, соответствующее производственным требованиям.

Прошедшие мойку и сортировку яблоки поступают на следующий этап. Из них будут производить сок и пюре для предприятий пищевой промышленности.

Очищенные плоды измельчают до однородной массы. Это позволяет подготовить яблочное сырьё к дальнейшему извлечению сока.

После дробления полученная масса направляется на прессование. На этом этапе жидкую часть отделяют от твёрдых остатков плодов.

С помощью специального оборудования из измельчённых яблок извлекают сок. Затем его направляют на последующие технологические операции.

Свежий сок содержит большое количество воды. Для получения концентрата её значительную часть необходимо удалить.

Яблочный сок проходит термическую обработку и концентрирование. В результате получается более густой продукт с высоким содержанием растворимых сухих веществ.

Для получения одного килограмма концентрата требуется примерно 9,5-10 килограммов свежих яблок. Готовый продукт имеет более густую консистенцию, чем обычный сок.

Содержание растворимых сухих веществ в яблочном концентрате достигает примерно 70 градусов Брикс. Этот показатель значительно выше, чем у исходного сока.

Концентрированный сок используют в качестве сырья для производства напитков. Перед дальнейшим применением его разводят водой в соответствии с технологической рецептурой.

Помимо концентрированного сока, на предприятии выпускают яблочное пюре. Для производства одного килограмма такого продукта требуется около 3,2-3,3 килограмма свежих плодов.

Ассортимент предприятия не ограничивается яблочной продукцией. На заводе также производят абрикосовое и тыквенное пюре.

Ещё одно направление предприятия – производство томатной пасты. Часть сырья завод выращивает самостоятельно на сельскохозяйственных землях.

Свежие томаты проходят подготовку, после чего их перерабатывают в однородную массу. Дальнейшие этапы позволяют получить продукт необходимой концентрации.

На заводе выпускают томатную пасту с содержанием растворимых сухих веществ 28-30 и 36-38 градусов Брикс. Продукцию производят в зависимости от требований покупателей и её дальнейшего использования.

Готовую продукцию размещают на складе перед отправкой покупателям. Предприятие работает с отечественным рынком, а также поставляет продукцию в Россию и Узбекистан.

В сезон переработки на заводе работают около 130 человек. Предприятие обеспечивает рабочими местами жителей региона и сотрудничает с местными сельхозпроизводителями.

Переработка фруктов и овощей позволяет использовать выращенный в Казахстане урожай для выпуска готовой продукции, востребованной в пищевой промышленности. Сотрудничество с местными садоводами обеспечивает предприятию поставки сырья, а сельхозпроизводителям даёт дополнительный рынок сбыта.

Сегодня Иссыкский плодоконсервный завод продолжает развивать переработку отечественных фруктов и овощей, выпускать различные виды концентратов и пюре и поставлять продукцию казахстанским и зарубежным покупателям.