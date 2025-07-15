Прокуратура города Тараз выявила масштабные нарушения трудового и пенсионного законодательства, в результате которых были нарушены права 742 граждан, передает BAQ.KZ.

По итогам прокурорского надзора в полном объёме погашена задолженность по обязательным пенсионным взносам на сумму 27 млн тенге.

Так, установлено, что с начала 2025 года ТОО "Жасыл Ел Тараз" не перечислило пенсионные взносы на сумму 24 млн тенге в пользу 605 работников.

Аналогичные нарушения допущены и в отношении 19 пенсионеров, трудившихся в Отделе образования города Тараз, где сумма долга составила 3 млн тенге.

Благодаря вмешательству прокуратуры средства были перечислены в полном объёме, и пенсионные права граждан восстановлены.

Кроме того, органы прокуратуры обеспечили защиту прав работников с инвалидностью. В результате:

41 сотруднику с ограниченными возможностями сокращено рабочее время,

45 человек получили пособия по безработице,

10 человек направлены на профессиональное обучение,

22 человека трудоустроены на субсидируемые рабочие места.