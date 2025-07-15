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Без пенсий и поддержки: в Таразе выявили массовые нарушения трудового законодательства

Права сотен работников нарушены.

Сегодня, 09:52
АВТОР
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pexels.com Сегодня, 09:52
Сегодня, 09:52
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Фото: pexels.com

Прокуратура города Тараз выявила масштабные нарушения трудового и пенсионного законодательства, в результате которых были нарушены права 742 граждан, передает BAQ.KZ.

По итогам прокурорского надзора в полном объёме погашена задолженность по обязательным пенсионным взносам на сумму 27 млн тенге.

Так, установлено, что с начала 2025 года ТОО "Жасыл Ел Тараз" не перечислило пенсионные взносы на сумму 24 млн тенге в пользу 605 работников.

Аналогичные нарушения допущены и в отношении 19 пенсионеров, трудившихся в Отделе образования города Тараз, где сумма долга составила 3 млн тенге.

Благодаря вмешательству прокуратуры средства были перечислены в полном объёме, и пенсионные права граждан восстановлены.

Кроме того, органы прокуратуры обеспечили защиту прав работников с инвалидностью. В результате:

  • 41 сотруднику с ограниченными возможностями сокращено рабочее время,
  • 45 человек получили пособия по безработице,
  • 10 человек направлены на профессиональное обучение,
  • 22 человека трудоустроены на субсидируемые рабочие места.

"Прокуратура продолжит держать на контроле соблюдение трудовых прав граждан, особенно уязвимых категорий населения", - подчеркнули в ведомстве.

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