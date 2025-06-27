Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров заявил, что организация проводит активную работу по борьбе с договорными матчами, передает BAQ.KZ.

Он напомнил, что по данным спортивной компании Sportradar Казахстан занимает почти четвёртое место в мире по количеству договорных матчей, включая Первую и Вторую лиги.

"Мы активно с этим боремся - это один из моих приоритетов. Все эти факты тщательно изучаются, в том числе через анализ судейства, повышение квалификации арбитров и обучение. Проблема действительно существует", - сказал Омаров в кулуарах Правительства.

Он подчеркнул, что федерация пытается привлечь внешних инвесторов в финансирование футбола.

"Мы пытаемся привлечь внешних инвесторов - не только букмекеров. В целом борьба с лудоманией для нас приоритетная задача", - заключил Омаров.

Ранее спортивный журналист и бывший пресс-секретарь сборной Ермухамед Маулен заявил, что договорные матчи якобы стали нормой в казахстанском футболе. Он указал, что подозрительные счета встречаются и в Премьер-лиге, и в первой лиге.