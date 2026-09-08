Без посредников и бесплатно: аграриям открыли доступ к торговле с Китаем

Казахстанские аграрии получили возможность напрямую торговать зерном с китайскими покупателями через электронную платформу. Регистрация на площадке бесплатная, передает BAQ.KZ.

Китайско-Казахстанскую платформу по торговле зерном запустили на Восьмой китайской выставке-конференции по торговле зерном, которая прошла с 5 по 7 сентября в Чанша. Создавали ее Продкорпорация и Государственное управление продовольствия и стратегических резервов КНР.

Сейчас на платформе зарегистрированы 35 казахстанских компаний.

На первом этапе мы помогли зерновым компаниям зарегистрироваться на платформе и сопроводили пилотные поставки. Уже заключены сделки на экспорт 24 тыс. тонн масличного льна из Казахстана в Китай. Теперь любой казахстанский сельхозпроизводитель или экспортер может самостоятельно работать на платформе и напрямую договариваться о поставках без привлечения посредников. Регистрация на площадке абсолютно бесплатная, - сказал первый заместитель председателя правления Продкорпорации Ильдар Исмагулов.

Переговоры о создании площадки начались в 2025 году. Продкорпорация изучила китайский рынок, заключила меморандум и сопроводила первые пилотные поставки 260 тонн казахстанского льна.

Платформа работает на казахском и русском языках по адресу ckt.grainmarket.com.cn. Там публикуются предложения о покупке и продаже, отображаются цены китайских партнеров и доступны разные форматы сделок, от открытых аукционов и торгов по приглашению до продажи по фиксированной цене. Все расчеты идут в юанях.

Со стороны Китая площадкой пользуются больше 50 тыс. аграрных предприятий из разных провинций.

Таможенное оформление на старте участники проводят сами. В дальнейшем Продкорпорация планирует наладить взаимодействие с профильными службами двух стран, чтобы упростить процедуры.

Предусмотрен и механизм урегулирования споров. При закупке основанием для оценки служат требования покупателя, при продаже заявленные продавцом характеристики товара. Если стороны не договорятся, окончательное решение примет независимая инспекционная организация, аккредитованная в обеих странах.

На выставке в Чанша свою продукцию представили еще 20 казахстанских агропромышленных компаний. Они привезли пшеницу, ячмень, подсолнечник, лен и рапс, а наибольший интерес у китайских партнеров вызвали масличные культуры и соевые бобы.

В числе участников национального стенда была Национальная ассоциация переработчиков масличных культур, а также компании, работающие в производстве, переработке, экспорте и логистике сельхозпродукции.