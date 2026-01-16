Без посредников: в аэропортах Алматы и Астаны авиакомпании стали заправлять напрямую "в крыло"
С 2026 года в аэропортах Алматы и Астане авиакомпании стали заправлять напрямую "в крыло". Это позволило снизить стоимость авиатоплива до 1 тысячи долларов за тонну, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.
– В соответствии с поручением Главы Государства по развитию международных аэрохабов для обеспечения прозрачности, стабильных поставок и доступной стоимости авиатоплива в 2026 году национальная компания "КазМунайГаз - Аэро" приступила к заправке авиакомпаний "в крыло" в крупнейших аэропортах гг. Алматы и Астаны. Министерством транспорта совместно с министерством энергетики обеспечен прямой доступ "КазМунайГаз - Аэро" к инфраструктуре аэропортов, в том числе региональных, – сообщили в ведомстве.
В Минтранспорта подчеркнули, что в результате принятых мер стоимость реализации авиатоплива снижена до 1 тыс. долларов США за тонну в казахстанских аэропортах, и по обновленной цене уже заправлены авиакомпании Turkish Airlines, Fly Dubai, Air Cairo, Somon Air, AJet, Pegasus Airlines, Red Sea Airlines, One Air, Hungary Airlines, Fly Meta.
"КазМунайГаз – Аэро" планирует наращивать объемы заправок без посредников напрямую авиакомпаниям, в связи с чем ожидается дальнейшее поэтапное снижение стоимости авиатоплива.
На сегодня в сопредельных государствах, где оперируют казахстанские авиакомпании цены варьируются от 1200 до 1300 долларов США.
– Вместе с тем, в 17 аэропортах Казахстана действует режим "открытое небо", предусматривающий снятие ограничений по количеству рейсов и пунктам направления. Также режим предоставляет право иностранным авиакомпаниям выполнять полёты в РК с использованием пятой степени свободы воздуха, – подчеркнули в министерстве.
