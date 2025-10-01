В МВД подвели итоги обеспечения правопорядка на "беспрецедентном" футбольном матче с участием "Реал Мадрида", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"По организации футбольного матча, вообще беспрецедентный матч, который был, вы знаете, гранд испанского футбола приехал, сотрудниками полиции во взаимодействии с местными исполнительными органами приняты все меры, я бы сказал, колоссальные меры по обеспечению правопорядка", – отметил в кулуарах Мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

По его словам, в обеспечении порядка были задействованы комплексные силы полиции, включая Национальную гвардию.

"Не допущено совершение тяжких, особо тяжких преступлений, не допущено каких-либо беспорядков во время матча. Вы сами являетесь свидетелями того, что на многих футбольных матчах происходят беспорядки, флайера жгут, какие-то хулиганские действия. То я думаю, вы были все очевидцами того, что полиция и местные исполнительные органы обеспечили общественный порядок на должном уровне", – подчеркнул замминистра.

Адилов добавил, что вопросы, связанные с контролем безбилетных зрителей, будут рассматривать компетентные спортивные структуры. Главная задача полиции, по его словам, заключалась в обеспечении общественного порядка, и она выполнена.