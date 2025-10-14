Без пыток и незаконных арестов: цифровизация уголовного процесса меняет систему
Более 90% уголовных дел в электронном формате.
Прокуратура Казахстана расширяет использование современных IT-технологий для защиты прав граждан и борьбы с нарушениями в исправительных учреждениях, передает BAQ.KZ.
Генеральный прокурор Берик Асылов рассказал, что теперь прокуроры в режиме реального времени могут следить за колониями и тюрьмами, подключаясь к системе видеонаблюдения. Этот шаг направлен на пресечение пыток и улучшение условий содержания.
"Прокуроры напрямую подключаются к камерам видеонаблюдения, устанавливаются видеокамеры с возможностью распознавания лиц на входе в органах полиции, чтобы выявлять тех, кто находится в здании больше трёх часов", – отметил Асылов в своём посте в X.
Кроме того, для удобства граждан по всей стране размещены QR-коды, позволяющие быстро получить контакты дежурных прокуроров и актуальную информацию о своих правах. В местах массового скопления людей установлены "умные" камеры, которые анализируют криминогенную ситуацию и помогают оперативно реагировать на угрозы.
Генпрокурор подчеркнул, что более 90% уголовных дел сейчас расследуются в электронном формате, что исключает возможность манипуляций с делами — их удаление или изменения невозможны. Это обеспечивает прозрачность и объективность процесса сбора доказательств, а также снизило количество незаконных задержаний, обысков и волокиты.
За время надзора прокуроры отказали в согласовании около 3 тысяч процессуальных решений, что позволило избежать необоснованного вовлечения граждан в уголовную орбиту. Акцент сделан на профилактике пыток и защите прав при доставлении и задержании.
По словам Берика Асылова, благодаря совместной работе прокуратуры и правоохранительных органов, использование IT-технологий в различных регионах успешно расширяется.
"Приоритетом для прокуратуры являются защита прав человека, укрепление доверия граждан к правосудию и координация работы по продвижению идеологии „Закон и Порядок“", — резюмировал генеральный прокурор.
