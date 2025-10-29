В Казахстане до сих пор сохраняются пробелы в системе охраны историко-культурного наследия. Формально контрольные органы существуют, но по факту – не имеют ни полномочий, ни инструментов для эффективной работы, передаёт BAQ.KZ

Об этом в Мажилисе заявил депутат Асхат Аймагамбетов, представляя законопроект о защите культурных памятников.

"Сегодня инспекции по охране историко-культурного наследия есть только на бумаге. У них нет реальной власти, ресурсов и возможностей. Без этого никакой эффективной системы охраны не получится", — подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что Президент страны поручил ужесточить ответственность за нарушения в этой сфере. Однако, по словам Аймагамбетова, правительство не поддержало часть предлагаемых норм.

"Мы считаем, что вопрос нужно пересмотреть ко второму чтению. Поручение главы государства должно быть выполнено, иначе система так и останется слабым звеном", — отметил парламентарий.

Кроме того, депутат предложил внести охранные зоны памятников в земельный кадастр, чтобы при планировании строительства граждане могли заранее видеть, где находятся объекты культурного наследия. По его словам, это позволит избежать разрушения памятников и повысит прозрачность при землепользовании.