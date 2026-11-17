Купить антибиотик без рецепта в казахстанской аптеке становится все дороже – прежде всего для самих продавцов. С начала 2026 года за незаконную продажу таких препаратов выписали штрафы более чем на 8,2 млн тенге. При этом список лекарств, которые чаще всего пытаются отпустить без назначения врача, включает несколько широко известных антибиотиков.

Территориальные департаменты Комитета фармацевтического контроля Минздрава с начала года составили 38 административных протоколов за нарушение правил отпуска противомикробных препаратов. Речь идет о продаже антибиотиков без рецепта, что подпадает под часть 1 статьи 426 КоАП РК.

Статистика последних лет показывает, что проблема сохраняется. В 2023 году зафиксировали 26 нарушений со штрафами более чем на 3,5 млн тенге. В 2024-м — уже 45 протоколов на сумму свыше 7,6 млн тенге, а в 2025 году количество выросло до 59, штрафы превысили 9,5 млн тенге.

Среди препаратов, которые чаще всего пытаются продать без рецепта, – азитромицин, цефтриаксон, цефазолин и ципрофлоксацин.

Однако дело не только в нарушении аптечных правил. Бесконтрольный прием антибиотиков создает куда более серьезную угрозу: бактерии постепенно приобретают устойчивость к лекарствам, и препараты, которые раньше помогали справляться с инфекциями, могут терять эффективность.

Чтобы усилить контроль за оборотом таких средств, Минздрав совместно с Центром развития цифровой экономики внедряет обязательные электронные рецепты на лекарства повышенного риска. Новую систему планируют связать с цифровой маркировкой и прослеживаемостью товаров.

Таким образом, борьбу с безрецептурной продажей антибиотиков намерены вести не только штрафами, но и с помощью цифрового контроля – от назначения препарата до его реализации в аптеке.