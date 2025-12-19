В Казахстане разработан проект нового закона "О государственной службе Республики Казахстан", направленный на реформирование госаппарата, повышение профессионализма и исключение конфликтов интересов. Об этом сообщили в Агентстве по делам государственной службы в рамках реализации Концепции развития государственной службы на 2024–2029 годы, передает BAQ.KZ.

Одна из ключевых новаций законопроекта — запрет на совместную службу близких родственников в одном госоргане. Мера направлена на предотвращение конфликта интересов и злоупотреблений должностными полномочиями.

Кроме того, законопроект вводит институт безупречной репутации для государственных служащих. Наличие безупречной репутации станет ключевым критерием при назначении на должности и продвижении по службе, обеспечивая высокий уровень профессионализма, этичности и нравственности.

Проект также предусматривает переход к сервисной модели госслужбы, основанной на клиентоориентированности, цифровизацию HR-процессов, а также внедрение механизма горизонтального продвижения и института наставничества для передачи опыта.

Для молодых специалистов законопроект предлагает пути подготовки на государственную службу ещё со школьной скамьи, что позволит восполнить дефицит квалифицированных кадров.

Кроме того, планируется закрепление гарантий и компенсаций для госслужащих при передислокации органов власти, а также новые подходы к дисциплинарной ответственности, учитывающие смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Поправки затронут Трудовой кодекс, законы о здравоохранении, жилищных отношениях, местном управлении, образовании, дипломатической службе, госуслугах, государственном имуществе и противодействии коррупции для приведения законодательства в соответствие с проектом нового закона.