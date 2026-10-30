Без серпантина Осиновского перевала: в ВКО открыли мост высотой 45 метров

Водители в Восточном Казахстане теперь могут объехать опасный серпантин Осиновского перевала. В области открыли движение по новому мосту через реку Пихтовку и завершили основные работы на 28 км трассы.

Участок входит в республиканскую дорогу из Усть-Каменогорска в Рахмановские ключи через Алтай, Улкен Нарын и Катон-Карагай.

Осиновский перевал много лет считался одним из самых трудных участков дорожной сети страны. Крутые повороты, затяжные подъемы, снегопады и гололед особенно мешали ездить зимой. Новый маршрут проходит в обход самого сложного серпантина, и по трассе станет проще ездить круглый год.

Жителям районов Алтай, Улкен Нарын и Катон-Карагай станет легче добираться до областного центра. Удобнее станет дорога и для туристов, которые едут в Катон-Карагай и к Рахмановским ключам.

Главное сооружение маршрута это мост через Пихтовку длиной 175 метров. Над горным рельефом он поднимается до 45 метров. Мост стоит на восьми опорах, у него семь пролетов и 79 железобетонных балок.

Строить пришлось в сложных горно-геологических условиях. Из-за рельефа мост сделали изогнутым.

На всех 28 км дороги полностью уложили основание и асфальтобетонное покрытие. Строители переместили 545 тыс. кубометров грунта и провели буровзрывные работы на 603 тыс. кубометров. На трассе появились еще два моста и 38 водопропускных труб, две из них служат прогонами для скота.

На объекте работали 135 специалистов и 65 единиц техники.

В открытии движения участвовали первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.