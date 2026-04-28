Без школы и без газа: Планы по застройке вокруг ЖК в центре Костаная возмутили горожан

В Костанае разгорается очередной скандал с застройкой центральной части города, расположенной в шаговой доступности от парка Победы. Строительство нового жилого комплекса на земельном участке площадью 12 гектаров анонсировала частная строительная компания ИП "Айткужинов И.Е." на недавних общественных слушаниях. Речь идет об огромном участке земли, расположенном прямо напротив областной больницы, перинатального и кардиологического центра в квадрате улиц Амангельды-Победы-Шаяхметова-Козыбаева. Сейчас на это месте еще много частных домов, но застройщик обещает их выкупить, а вместо них возвести 14 современных многоэтажных домов, детские площадки и газоны. Главная фишка - микрорайон планируют сделать полностью электрическим, без подключения к газу. Но еще важнее то, что застройщики не учли и чем возмутили жителей частных домов, которые попадут под снос - наличие школы и детского сада, которых нет в проекте.

12 гектаров без школы и сада

О том, что в Костанае рядом с парком Победы, который всегда считался одним из главных оазисов города, появится огромный жилой комплекс жители узнали чуть меньше месяца назад. Представители застройщика провели публичные слушания и предоставили присутствующим план детальной планировки.

"Около 80% земельных участков в квадрате улиц Амангельды-Победы-Шаяхметова-Козыбаева уже выкуплено. В связи с чем к концу лета этого года мы планируем начать строительства 12-этажного жилого комплекса на 5 подъездов. Хотя в целом концепция развития этого района рассчитана до 2035 года", - отчитался руководитель ИП Испай Айткужинов.

Вторым открытием для собравшихся стало то, что микрорайон будет полностью на электричестве, без подключения природного газа. Этот момент тоже немало удивил костанайцев, потому что о нехватке мощностей просто для проведения света в новые дома, им твердят последние несколько лет. Как же в эту концепцию вписывается целый микрорайон без газа?

"Я живу в частном доме по Победы уже больше 30 лет. Продавать его не планирую. Да и предложений от компании пока не поступало. Меня беспокоят громкие обещания застройщика о том, что микрорайон будет без газа. Как это возможно и не превысит ли это нагрузку на электросети?" - поделилась сомнениями жительница попадающего под застройку квадрата Елена Беляк.

Жильцы с соседней улицы Амангельды, помимо вопроса об электричестве, задаются еще одним: где в огромном жилом комплексе предусмотрено место школе и детскому саду?

"Даже если нам дадут квартиры в новых домах вместо наших частных, куда будут ходить наши дети? Ведь все школы рядом перегружены, а жилой комплекс будет большим - 14 многоэтажек» - возмущается житель частного дома по ул. Амангельды Петр Божко.

По словам других жителей частного сектора, не все они готовы в принципе продавать свои дома, несмотря даже на большие суммы. Многие привыкли к домам, к району, к возможности сажать огород, иметь баню и гараж.

Техусловия на три года

На все возмущения жителей о нехватке социальной инфраструктуры в новом микрорайоне, застройщики отвечали, что концепция развития рассчитана почти на 10 лет. Но четкого ответа о том, будет ли в новом "электрическом микрорайоне" школа или детский сад дать не смогли. Да и возможность выстроить целый микрорайон без подведения газа пока выглядит весьма сомнительно.

"Технические условия на электрические мощности в новом микрорайоне получены. Нам разрешено использовать 1500 КВатт. Но пока это только планы, как все это будет реализоваться будем смотреть по ходу застройки", - прокомментировал ситуацию представитель застройщика Галиаскар Айткужинов.

Пока даже неясно, что имеется в виду под понятием полностью электрический. Идет ли речь о том, что плиты будут без подведения газа или отопление тоже будет на электричестве.

"Мы выдавали технические условия на подключение нового микрорайона к электричеству. Когда точно сказать не могу, нужно поднимать документы. Но согласно закону, техусловия выдаются на три года. И если до истечения этого срока застройщик не подаст заявку на их продление, техусловия аннулируются", - пояснила руководитель ПТО электроснабжающей компании Костаная ЭПК "Форфайт" Анастасия Подольская.

По ее словам, на новые техусловия нужно будет подавать новую заявку, и они могут отличаться от прежних. К примеру, если застройщик поймет, что ему нужно меньше мощностей, то получит меньше. Либо за то время, пока он будет обновлять условия, в жилом квадрате власти запланируют строительство школы или детского сада, то в нужных мощностях могут и отказать. В таком случае идея о строительстве микрорайона на электричестве окажется просто нереализуемой.

Сомневается в ее осуществлении и заместитель руководителя другой организации, выдающей техусловия на подключение многоэтажек к электричеству, ТОО "Межрегионэнерготранзит" Виктор Кирий. Он уже несколько лет подряд говорит о том, что энергоемкости города исчерпаны. Для новых мощностей нужно как минимум три подстанции. Пока что не построено ни одной. Первую в районе Наримановского рынка обещают сдать не раньше 2028 года.

"Но если застройщик успел зарезервировать мощности раньше, чем их исчерпали, то наверное ему должно их хватить. Хотя, насколько я знаю, обычно делают гибридное подключение: до 9 этажа на газе, с 10-го на электричестве. О полностью электрических микрорайонах пока речи не шло", - отметил Кирий.

Так что удастся ли реализовать эту идею в условиях тотальной нехватки энергомощностей пока неизвестно.

В Генеральном плане не значатся

Но самое главное, что на данный момент зарезервированная застройщиком мощность в 1500 КВатт точно не рассчитана на строительство школы, поэтому возмущения людей вполне справедливы. Как оказалось, в этом квадрате застройки нет не только школы, но и детского сада.

Почему же в плане детальной планировки застройщика не оказалось социальных объектов? С этим вопросом мы обратились в отдел архитектуры, строительства и градостроительства акимата Костаная.

"Не предусмотрена, потому что этих объектов нет в Генеральном пане города, а это главный документ. План детальной планировки, который сейчас разрабатывает ИП "Айткужинов И.Е", не может противоречить генплану. Возможно, что строительство новой школы предусмотрят в квартале по соседству", - сообщила заместитель руководитель отдела архитектуры Ирина Ермолина.

Она также пояснила, что застройщик лишь разрабатывает план детальной планировки на 12 гектаров, но это не означает, что все их он будет застраивать.

"Сейчас он ведет речь о строительстве одного 12-этажного дома, под него он выкупил необходимое количество земельных участков и домов, напрямую договорившись с частниками. Но для того, чтобы начать строительство этого одного дома по закону ему нужно разработать план детальной планировки минимум на 10 гектаров земли", - пояснила Ермолина.

"Переработать и осмыслить"

По словам Ирины Ермолиной, раньше застройщику было достаточно предоставить план застройки на конкретный дом, но позже в законе появилось правило о предоставлении ПДП на 10 гектаров, даже если на них он ничего строить не собирается. Требование ввели, чтобы избежать точечной застройки. И на этих 10 гектарах с готовым ПДП могут стоять частные жилые дома в то время, как застройщик построит всего одну высотку. Позже на этот участок могут зайти даже другие застройщики и предлагать жителям домов свою цену.

"Если государство выкупает землю, то цена фиксированная - согласно оценке. В случае с частником цена договорная и жители домов могут торговаться бесконечно, поэтому как долго в этом районе еще простоит частный сектор - вопрос открытый", - отметила замруководителя отдела архитектуры.

Пока ясно одно, чтобы на 12 гектарах земли создать социальную инфраструктуру нужно менять Генеральный план. О его корректировке в Костанае говорят с прошло года. В этом году в акимате планируют объявить конкурс на поиск подрядчика для разработки нового документа, который, по словам акима Костаная "должен быть полностью переработан и осмыслен с учетом перспектив и развития города".