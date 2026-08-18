С нового учебного года в начальных классах Казахстана меняется привычная система оценивания. Отдельного СОЧ в конце четверти больше не будет, привычные СОР заменят промежуточным оцениванием, а роль текущей работы ученика возрастет. При этом в Минпросвещения подчеркивают: само критериальное оценивание не отменяется. Разберемся, что именно изменится для школьников и станет ли у них меньше контрольных работ, передает корреспондент BAQ.KZ.

Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в Правительстве пояснила, что речь идет именно о пересмотре подходов к оцениванию.

«Хочу отметить, что критериальное оценивание не отменяется. Мы в данный момент только меняем подход критериального оценивания», – сказала Шынар Акпарова.

Что будет с СОР и СОЧ

Раньше после завершения каждого раздела школьники выполняли СОР – суммативное оценивание за раздел, а в конце четверти – СОЧ.

Теперь отдельного СОЧ в конце каждой четверти не будет. После изучения разделов предусмотрено промежуточное оценивание.

«Если сдавали после каждого раздела СОР и в конце каждой четверти сдавали СОЧ, сейчас СОЧ – суммативное оценивание за четверть – дети сдавать не будут», – пояснила первый вице-министр.

Таким образом, отдельная итоговая контрольная работа в конце четверти исключается, однако оценивание результатов освоения разделов сохраняется в новом формате.

Станет ли меньше нагрузки

В Минпросвещения рассчитывают, что новый подход позволит снизить оценочную нагрузку на детей. Больший акцент планируется сделать на текущей и письменной работе школьников.

«Здесь, наоборот, мы нагрузку снижаем. Больше мы акцентируем внимание на письменной работе, чтобы дети могли работать в тетради, чтобы они сами уже самостоятельно работали, чтобы у учителя была больше возможности работать индивидуально с каждым ребенком», – отметила Акпарова.

Результаты оценивания будут фиксироваться в информационной системе. При этом родители смогут видеть больше письменных работ ребенка непосредственно в его тетрадях.

Как будут учитывать работу в течение четверти

Изменения коснутся и формативного оценивания. Оно сохранится и будет учитывать работу школьника на протяжении всей четверти.

Ученик должен получать формативные баллы как минимум на 30% проведенных уроков по каждому предмету. При этом педагог сможет оценивать ребенка и чаще.

В министерстве поясняют, что такой подход позволит учитывать не отдельный результат, а работу школьника в течение учебного периода.

Критериальное оценивание остается

Таким образом, речь не идет об отказе от оценок или критериальной системы в целом. Меняется структура контроля: отдельный СОЧ исключается, вместо СОР вводится промежуточное оценивание, а значение формативной работы в течение четверти увеличивается.

В Минпросвещения рассчитывают, что новая модель сократит количество отдельных оценочных работ и позволит уделять больше внимания самостоятельной письменной работе учеников и индивидуальной работе учителя с детьми.