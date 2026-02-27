В Астане завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик», направленное на снижение аварийности с участием общественного транспорта и повышение безопасности пассажиров, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в полиции, в ходе рейдов были проверены 9 городских автопарков. Инспекторы провели комплексную оценку технического состояния автобусов и такси, проверили наличие и правильность оформления документов, а также соблюдение водителями режима труда и отдыха и правил перевозки пассажиров.

По итогам мероприятия выявлено около 1600 нарушений в сфере пассажирских перевозок. Более 370 транспортных средств признаны не соответствующими техническим требованиям, еще свыше 330 эксплуатировались без обязательного техосмотра.

Кроме того, зафиксировано более 390 нарушений правил пользования ремнями безопасности, 180 случаев использования мобильных телефонов за рулем и около 60 фактов управления транспортом без водительских прав.

Отдельное внимание уделили работе такси. За назойливое приставание к гражданам в общественных местах с предложением услуг к ответственности привлечены более 190 водителей.

В полиции подчеркнули, что работа по контролю за пассажирскими перевозками и обеспечению безопасности пассажиров будет продолжена на постоянной основе.