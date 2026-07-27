«Без усиления поддержки бизнес-инициатив молодежи малое производство не будет развиваться» – кандидат партии «Байтақ»

В Наурызбайском районе Алматы кандидат в депутаты Курултая от партии зеленых «Байтақ» Алма Караш провела агитационную встречу с ветеранами района, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи кандидат представила основные направления предвыборной программы партии и рассказала об инициативах в сфере экологической безопасности, повышения качества жизни населения, охраны окружающей среды и устойчивого развития регионов.

По словам Алмы Караш, ветераны прежде всего вспоминали, каким Алматы был раньше, и выразили обеспокоенность нынешней экологической ситуацией.

«Ветераны вспоминали Алматы времен своей молодости. Сейчас они жалуются на загрязнение воздуха, увеличение числа автомобильных пробок и сокращение зеленых насаждений. Также был поднят вопрос мусора на улицах. Представители старшего поколения отметили, что их беспокоит привычка молодежи оставлять мусор где попало», – сказала она.

По ее словам, в ходе обсуждения участники также затронули вопросы развития молодежного предпринимательства и реализации новых инициатив.

Кандидат отметила, что одной из наиболее волнующих ветеранов тем остается трудоустройство простых граждан, а также возможность для их детей и внуков найти стабильную работу.

По мнению Алмы Караш, прочная основа экономики Казахстана формируется не только за счет крупных проектов, но и благодаря малому предпринимательству и производству.

«Поддержка отечественного производства необязательно должна начинаться с крупных инвестиционных проектов. Она начинается с небольшого цеха рядом с домом, с малого кооператива. Поэтому партии, которые говорят о защите бизнеса, должны прежде всего предложить реальные механизмы поддержки микро-, малого и среднего бизнеса, а также молодых предпринимателей. Молодежь должна иметь возможность начать свое дело, не обанкротиться и развивать бизнес. На мой взгляд, именно микро-, малый и средний бизнес станут главной опорой экономики нашей страны», – сказала она.

Встреча прошла в формате открытого обмена мнениями. Участники совместно обсудили актуальные общественные вопросы, а также пути реализации инициатив, предусмотренных предвыборной программой.

В завершение мероприятия участники отметили важность инициатив, направленных на устойчивое развитие страны и повышение благосостояния граждан.