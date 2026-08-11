Без заявок и очередей: госуслуги в Казахстане переведут в мгновенный формат

В Казахстане часть государственных услуг планируют перевести в мгновенный формат, чтобы гражданам не приходилось самостоятельно искать нужный сервис, заполнять заявления и совершать дополнительные действия. Параллельно до конца 2026 года во всех регионах страны должны завершить трансформацию Центров обслуживания населения в AI-офисы. Соответствующие поручения дал Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

Глава Правительства подчеркнул, что гражданам важен не только широкий перечень цифровых услуг, но и возможность получить необходимый результат максимально быстро.

«Сегодня граждане ожидают не просто увеличения количества цифровых услуг. Люди хотят получить нужный результат быстро и без каких-либо препятствий. Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными государственными органами поручаю определить перечень тех услуг, которые можно перевести в мгновенный формат оказания уже в текущему году. По аналогии с назначением пособия многодетным матерям или выдачей справки о наличии или отсутствии судимости», – подчеркнул Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами предстоит определить перечень услуг, которые уже в этом году можно будет перевести в такой формат.

Еще одно поручение касается работы Центров обслуживания населения. До конца года трансформацию ЦОНов в AI-офисы необходимо завершить во всех регионах Казахстана.

«Проводится масштабная работа по трансформации Центров обслуживания населения в AI-офисы. Это задача не только для профильного ведомства. Каждый регион должен быть заинтересован в формировании новой цифровой инфраструктуры. Поэтому акиматам совместно с Министерством искусственного интеллекта и корпорацией "Правительство для граждан" необходимо завершить эту работу до конца текущего года», – поручил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Новая модель предполагает более широкое использование цифровых инструментов и самостоятельное получение услуг гражданами. Таким образом, развитие AI-офисов и перевод части госуслуг в мгновенный формат должны стать элементами единой системы цифрового взаимодействия государства с населением.