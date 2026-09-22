Без жилья, документов и связи с родными: кому помогает полиция в области Абай
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С наступлением холодов в области Абай усилили работу с людьми, которые оказались на улице без жилья, документов и поддержки близких. Только с начала года в Семее в подразделения полиции доставили 228 человек.
Из них 51 человека поместили в специальный приемник, личности еще 177 удалось установить.
За сухими цифрами разные истории. Кто-то потерял жилье, кто-то давно не общается с родными, а кто-то впервые оказался в ситуации, из которой без посторонней помощи выбраться сложно.
Полицейские помогают таким людям восстановить документы, пройти регистрацию, получить социальную и правовую помощь. Если у человека нет удостоверения личности, сначала устанавливают его данные, затем уже подключают другие службы.
Особое внимание уделяют тем, кто впервые оказался на улице. По данным полиции, своевременная помощь в таких случаях может помочь человеку вернуться к родственникам и восстановить привычную жизнь.
Есть и те, кто оказывается в такой ситуации не впервые. Некоторые отказываются от помощи или пока не готовы менять образ жизни. Тогда работа занимает больше времени и требует участия не только полиции, но и социальных служб.
Сейчас в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие. Его задача не ограничивается поддержанием порядка. Полицейские стараются вовремя найти людей, которым нужна помощь, пока морозы не сделали ситуацию опаснее.
В полиции отмечают, что иногда все начинается с довольно простых вещей. Восстановленного документа, регистрации, разговора или контакта с родственниками.
С наступлением холодов такая помощь может иметь уже не только социальное значение. Для человека, оставшегося на улице зимой, она может оказаться вопросом безопасности и жизни.
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