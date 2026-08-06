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Безбарьерная среда: Какие нарушения выявила проверка избирательных участков в Астане

Что будет, если их не исправят до дня выборов?

6 Августа 2026, 12:18
АВТОР
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Арман Мухатов 6 Августа 2026, 12:18
6 Августа 2026, 12:18
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Фото: Арман Мухатов

В Астане на предстоящих выборах в Курултай 23 августа можно будет проголосовать на 438 избирательных участках. В преддверии исторического для страны дня рабочие комиссии проверяют все ли точки доступны для людей с особыми потребностями. Пандусы, лупы и даже поручни в уборных – на какие еще критерии будут смотреть специалисты? И какие нарушения встречаются чаще всего? Узнаете в этом специальном репортаже. 

 

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