Безбарьерная среда: Какие нарушения выявила проверка избирательных участков в Астане

В Астане на предстоящих выборах в Курултай 23 августа можно будет проголосовать на 438 избирательных участках. В преддверии исторического для страны дня рабочие комиссии проверяют все ли точки доступны для людей с особыми потребностями. Пандусы, лупы и даже поручни в уборных – на какие еще критерии будут смотреть специалисты? И какие нарушения встречаются чаще всего? Узнаете в этом специальном репортаже.