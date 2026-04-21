В Казахстане ужесточили требования к строительству для доступной среды

В Казахстане усилили требования к созданию безбарьерной среды — теперь доступность для маломобильных граждан должна обеспечиваться на всех этапах строительства. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, соответствующие нормы закреплены в Строительном кодексе и распространяются на весь цикл — от градостроительного планирования до ввода объектов в эксплуатацию.

«Теперь обеспечение безбарьерной среды предусмотрено на всех этапах – при градостроительном планировании, при проектировании, в процессе строительства и при вводе объектов в эксплуатацию. Условия доступности закладываются уже на стадии проектирования и подлежат обязательному соблюдению в ходе строительства», — отметил вице-министр.

Он уточнил, что требования охватывают парковочные места, пешеходные дорожки, входные группы с пандусами, лифты и другие элементы инфраструктуры.

Дополнительно при вводе объектов предусмотрено участие органов социальной защиты, которые подтверждают соответствие зданий стандартам доступности.

«При строительстве жилых домов за счёт бюджетных средств предусматривается не менее 5% квартир, адаптированных для лиц с инвалидностью, а также упрощён порядок перепланировки жилья для создания условий доступности без необходимости согласования с соседями», — добавил Кажкенов .

В Правительстве подчёркивают, что внедрение безбарьерной среды остаётся одним из ключевых направлений социальной политики.