В Казахстане проведена полная адаптация 27 307 объектов социальной инфраструктуры для обеспечения законных прав лиц с инвалидностью и формирования для них доступной среды по итогам 2025 года, передает BAQ.KZ.

В Минтруда и соцзащиты населения РК сообщили, что в настоящее время в стране реализуются Концепция инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025-2030 годы, Дорожная карта партии "Аманат" на 2023-2027 годы и проект "Халықпен бірге", разработанный по поручению Главы государства.

В Дорожной карте партии "Amanat" в период с 2023 по 2027 годы предусмотрена работа по адаптации более 40 тыс. объектов, включенных в Интерактивную карту доступности (далее – Карта). Ежегодно адаптации подлежит 20% объектов. Таким образом, в 2023 году – 20% объектов на Карте, в 2024 – 40%, в 2025 – 60%, в 2026 – 80%, в 2027 – 100%.

До конца 2025 года по стране планировалось адаптировать 25 740 объектов, план регионами перевыполнен, адаптация проведена на 27 307 объектах, что составляет 64% от общего количества.