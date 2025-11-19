  • 19 Ноября, 23:33

Полиция усилят контроль на дорогах Казахстана из-за роста ДТП

Усиленные меры связаны с ростом числа тяжёлых ДТП.

Фото: polisia.kz

С 18 по 23 ноября по всей стране проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", направленное на снижение аварийности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Усиленные меры связаны с ростом числа тяжёлых ДТП, повлекших жертвы. В ходе операции:

  • увеличено количество патрулей и сотрудников полиции;

  • проводятся рейды на опасных участках областного и районного значения, где смертность выросла на 31%;

  • усилен контроль за скоростью, обгоном и выездом на встречную полосу;

  • проверяются нелегальные перевозчики и такси;

  • в населённых пунктах ведётся профилактика наездов на пешеходов.

Дорожная инспекция ежедневно следит за состоянием проезжей части, особенно на участках с ремонтом и реконструкцией. Полиция призывает водителей и пешеходов соблюдать ПДД и проявлять взаимное уважение.

