С 18 по 23 ноября по всей стране проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", направленное на снижение аварийности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Усиленные меры связаны с ростом числа тяжёлых ДТП, повлекших жертвы. В ходе операции:

увеличено количество патрулей и сотрудников полиции;

проводятся рейды на опасных участках областного и районного значения, где смертность выросла на 31%;

усилен контроль за скоростью, обгоном и выездом на встречную полосу;

проверяются нелегальные перевозчики и такси;

в населённых пунктах ведётся профилактика наездов на пешеходов.

Дорожная инспекция ежедневно следит за состоянием проезжей части, особенно на участках с ремонтом и реконструкцией. Полиция призывает водителей и пешеходов соблюдать ПДД и проявлять взаимное уважение.