Полиция усилят контроль на дорогах Казахстана из-за роста ДТП
Усиленные меры связаны с ростом числа тяжёлых ДТП.
С 18 по 23 ноября по всей стране проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", направленное на снижение аварийности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Усиленные меры связаны с ростом числа тяжёлых ДТП, повлекших жертвы. В ходе операции:
-
увеличено количество патрулей и сотрудников полиции;
-
проводятся рейды на опасных участках областного и районного значения, где смертность выросла на 31%;
-
усилен контроль за скоростью, обгоном и выездом на встречную полосу;
-
проверяются нелегальные перевозчики и такси;
-
в населённых пунктах ведётся профилактика наездов на пешеходов.
Дорожная инспекция ежедневно следит за состоянием проезжей части, особенно на участках с ремонтом и реконструкцией. Полиция призывает водителей и пешеходов соблюдать ПДД и проявлять взаимное уважение.
