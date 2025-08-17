В Казахстане продолжается масштабная профилактическая кампания "Безопасное окно", направленная на повышение внимательности родителей и напоминание о необходимости соблюдения элементарных мер безопасности, передает BAQ.KZ. со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

С начала года спасатели МЧС по всей стране установили 3920 специальных замков на окнах. Сегодня в Астане сотрудники ДЧС организовали крупную акцию, охватившую все районы столицы.

Вместе с ювенальной полицией, представителями акимата и волонтёрами специалисты установили более 900 защитных блокираторов на окнах квартир семей из социально уязвимых категорий. Эти устройства препятствуют случайному открытию створок детьми и снижают риск падений.

"Даже простые меры - установка блокираторов и постоянный контроль за ребёнком - способны предотвратить трагедию. Мы призываем жителей столицы быть максимально внимательными", - подчеркнул заместитель начальника ДЧС Канат Алтынбеков.

Акция сопровождается раздачей памяток и беседами с жителями, где спасатели и полицейские напоминают родителям о важности личной ответственности за безопасность детей.