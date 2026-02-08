В селе Мартук Актюбинской области начала работу новая пожарная часть. Объект торжественно открыл министр по ЧС генерал-лейтенант Чингис Аринов. Последний раз пожарная часть в селе строилась более полувека назад - в 1975 году, передаёт BAQ.KZ.

Новое здание обеспечивает пожарную безопасность 13 сельских округов и 32 населённых пунктов, где проживают около 30 тысяч человек. Для жителей этих территорий это означает более быстрое реагирование и надёжную защиту в чрезвычайных ситуациях.

Строительство объекта стало частью региональной программы по модернизации пожарно-спасательных подразделений.

Ранее пожарная часть, эксплуатировавшаяся почти 50 лет, находилась в аварийном состоянии и не отвечала современным требованиям. Новый комплекс полностью обновил условия службы: здесь размещены боксы для пожарно-спасательной техники, современные диспетчерские системы, пост газодымозащитной службы, учебные классы, бытовые и складские помещения, а также спортивный зал "Batyr team".

В рамках мероприятия глава МЧС вручил ведомственные награды сотрудникам ДЧС региона и представителям местных исполнительных органов, внёсшим вклад в реализацию проекта.

Жители Мартука отметили, что открытие пожарной части стало для села долгожданным событием и важной гарантией безопасности. МЧС и дальше продолжит обновление пожарно-спасательной инфраструктуры, уделяя особое внимание сельским населённым пунктам.