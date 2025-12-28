В селе Карабас Бескарагайского района области Абай в рамках программы "Ауыл құтқарушылары" открыт новый пункт пожаротушения, передаёт BAQ.KZ.

Новый пункт пожаротушения обеспечивает пожарную безопасность 2243 жителей и 642 жилых домов сёл Дөңгелек, Өндіріс и Семёновский. Объект оснащён всей необходимой техникой и оборудованием для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.