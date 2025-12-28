Безопасность более 2000 жителей Абайской области обеспечит новый пожарный пункт
В области Абай в селе Карабас открыт 143-й пункт пожаротушения.
Сегодня, 18:33
107Фото: МЧС РК
В селе Карабас Бескарагайского района области Абай в рамках программы "Ауыл құтқарушылары" открыт новый пункт пожаротушения, передаёт BAQ.KZ.
Новый пункт пожаротушения обеспечивает пожарную безопасность 2243 жителей и 642 жилых домов сёл Дөңгелек, Өндіріс и Семёновский. Объект оснащён всей необходимой техникой и оборудованием для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
