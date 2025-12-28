  • 28 Декабря, 19:30

Безопасность более 2000 жителей Абайской области обеспечит новый пожарный пункт

В области Абай в селе Карабас открыт 143-й пункт пожаротушения.

Сегодня, 18:33
АВТОР
МЧС РК Сегодня, 18:33
Сегодня, 18:33
107
Фото: МЧС РК

В селе Карабас Бескарагайского района области Абай в рамках программы "Ауыл құтқарушылары" открыт новый пункт пожаротушения, передаёт BAQ.KZ.

Новый пункт пожаротушения обеспечивает пожарную безопасность 2243 жителей и 642 жилых домов сёл Дөңгелек, Өндіріс и Семёновский. Объект оснащён всей необходимой техникой и оборудованием для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

