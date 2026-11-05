Безопасность искусственного интеллекта обсудят в Центральной Азии: Касым-Жомарт Токаев встретился с Королем Иордании

Казахстан и Иордания намерены совместно провести первую в Центральной Азии встречу в рамках Акабского процесса. Главной темой станет безопасность искусственного интеллекта. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил во время переговоров с Королем Иордании Абдаллой II, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит международную инициативу Короля Иордании, направленную на укрепление безопасности и сотрудничества между государствами.

«В этой связи Казахстан высоко ценит Акабский процесс, запущенный Вами более десяти лет назад. Для нас большая честь выступить соорганизаторами первой в Центральной Азии встречи в таком формате. Тема сессии – безопасность в сфере искусственного интеллекта – звучит сегодня крайне актуально. Уверен, что саммит позволит представить видение центральноазиатского региона и придаст новый импульс нашим совместным усилиям по поддержанию мира и безопасности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Акабский процесс представляет собой международную площадку для обсуждения вопросов безопасности и противодействия современным угрозам.

Во время переговоров Президент Казахстана назвал Иорданию надежным партнером страны в арабском регионе. Он напомнил, что состоявшиеся в 2025 году взаимные визиты на высшем уровне придали дополнительный импульс двусторонним отношениям.

«Иордания – наш проверенный временем и надежный партнер в арабском мире. За последние годы наше сотрудничество получило новый импульс. Мы высоко ценим сложившийся между нами прочный политический диалог, который поддерживается на различных уровнях», - отметил Глава государства.

Отдельное внимание стороны уделили экономическим связям. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость практического выполнения ранее достигнутых договоренностей.

Среди перспективных направлений сотрудничества названы образование, наука и туризм. Казахстан и Иордания заинтересованы в укреплении академических связей и увеличении взаимных туристических потоков.

Главы государств обсудили и международную повестку, включая вопросы региональной безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.