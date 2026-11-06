Безопасность искусственного интеллекта: в Астане проходит саммит Акабского процесса

В Астане проходит саммит Акабского процесса, посвященный безопасности в сфере искусственного интеллекта. На одной площадке собрались лидеры Центральной Азии, Король Иордании и представители других государств.

В работе саммита принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Во встрече участвуют Спикер Национального собрания Азербайджана Сахиба Гафарова, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и другие официальные лица.

Акабский процесс это международная инициатива по противодействию терроризму и насильственному экстремизму. Ее выдвинул Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн в 2015 году.

Площадка объединяет глав государств, руководителей спецслужб, военных ведомств и международных организаций. Здесь вырабатывают общее понимание угроз и согласовывают практические меры реагирования.