Безопасность искусственного интеллекта: в Астане проходит саммит Акабского процесса
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В Астане проходит саммит Акабского процесса, посвященный безопасности в сфере искусственного интеллекта. На одной площадке собрались лидеры Центральной Азии, Король Иордании и представители других государств.
В работе саммита принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Во встрече участвуют Спикер Национального собрания Азербайджана Сахиба Гафарова, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и другие официальные лица.
Акабский процесс это международная инициатива по противодействию терроризму и насильственному экстремизму. Ее выдвинул Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн в 2015 году.
Площадка объединяет глав государств, руководителей спецслужб, военных ведомств и международных организаций. Здесь вырабатывают общее понимание угроз и согласовывают практические меры реагирования.
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