Безопасность на железной дороге решили менять через цифровизацию и открытый разговор об ошибках

В Алматы прошел VII Евразийский форум по безопасности и цифровизации на транспорте. На площадке ALT Университета имени М. Тынышпаева собрались представители транспортной отрасли, IT-компаний, производителей систем безопасности и железнодорожных администраций России, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и других стран с колеей 1520 мм.

Участники обсуждали безопасность движения, цифровизацию перевозок, управление транспортной инфраструктурой и подготовку специалистов. Отдельные сессии посвятили железнодорожному, автомобильному, воздушному и водному транспорту.

Почему в КТЖ предлагают открыто говорить об ошибках

Одной из центральных тем форума стала культура безопасности. В «Қазақстан темір жолы» действует принцип «Справедливая культура». Он предполагает, что сотрудники открыто сообщают об ошибках и потенциальных угрозах.

При разборе происшествий специалисты изучают как непосредственные причины, так и системные факторы, которые могли повлиять на безопасность. Готовность сотрудников регулярно проверяют во время тренировок и моделирования нештатных ситуаций.

«Безопасность начинается с умения своевременно увидеть риск и открыто о нем сообщить. Такой подход позволяет не только разбирать уже произошедшие события, но и предупреждать их», - отметил заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Марат Шакенов.

Еще одной крупной темой стала цифровизация КТЖ. Компания формирует единую цифровую среду для планирования, оперативного управления перевозками и контроля.

Цифровые решения уже задействованы в грузовых и международных перевозках, управлении активами, аналитике и контроле инвестиционных проектов. Отдельное направление связано с защитой данных и кибербезопасностью.

16 тысяч километров путей и почти 320 миллионов тонн грузов

Цифровые системы задействуют и при развитии транзитных маршрутов. КТЖ развивает контейнерные направления Китай - Европа - Китай и Север - Юг, мультимодальные перевозки через порты, сухие терминалы и контейнерные хабы.

Сегодня компания обслуживает около 16 тыс. километров железнодорожных путей, эксплуатирует более 2 тыс. локомотивов и свыше 41 тыс. вагонов. В КТЖ работают 118 тыс. человек.

Ежегодный объем перевозок составляет около 319,9 млн тонн грузов. Пассажирооборот превышает 11,4 млрд пассажиро-километров.

На выставке в рамках форума представили разработки для транспортной и логистической отраслей.

Параллельно прошел студенческий хакатон «KTZ - ALT INNOVATION». Его участники разрабатывают цифровые решения для железнодорожной отрасли на основе реальных производственных задач КТЖ.