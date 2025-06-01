Безопасность, поддержка и развитие: какие меры Казахстан предпринимает для защиты детей
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1 июня, в День защиты детей, Казахстан подводит итоги масштабных реформ в сфере детства. Страна реализует комплексные меры по обеспечению безопасности, правовой защиты, инклюзии, медобслуживания и социальной поддержки детей. На уровне государства усиливаются программы против буллинга, строятся школы, развивается профобразование и внедряются долгосрочные финансовые инструменты. BAQ.KZ представил полный обзор ключевых инициатив и достижений в Казахстане по защите детства.
Комплексная защита детей в Казахстане
По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Правительство Казахстана реализует масштабные меры в интересах детей. В стране проживают 6,9 млн детей, включая 3,9 млн школьников, 1 млн воспитанников детсадов и 556 тыс. учащихся колледжей.
Законы и нововведения
Были приняты три ключевых закона:
- О наставничестве для детей-сирот.
- О борьбе с буллингом и школьной безопасностью.
- О профессиональных приемных семьях.
Результаты:
- 82% детей-сирот живут в семьях, более 3 тыс. детей обрели дом.
- Назначено 330 наставников, штат органов опеки увеличен в 2,5 раза.
- С 1 июля 2025 года стартует институт приемной профессиональной семьи.
Образование: школы, профподготовка и инклюзия
- В рамках нацпроекта "Келешек мектептері" строится 217 школ на 460 тыс. мест, 105 уже сданы (44% в сельской местности).
- С 2019 года построено 1200 школ, рассчитанных на более 1 млн учеников.
- Дошкольное образование охватывает 93,1% детей от 2 до 6 лет, цель – 95% в 2025 году. Планируется создать 64 тыс. новых мест.
Безопасность в школах
- Установлены тревожные кнопки, турникеты, действует лицензированная охрана.
- Внедрены антибуллинговые программы:
- KiVa (Финляндия),
- ДОСБОЛLiKe (Казахстан),
- Кампании "Кибер Тұмар", "Родительский контроль", проект "Менің бауырым".
- В 2024 году зарегистрировано 145 случаев буллинга, а всего – 327 с момента введения адмответственности.
- Службы медиации и психологической помощи охватили 250 тыс. школьников и их семей.
Инклюзивное образование
- 85% детей с особыми образовательными потребностями получают поддержку.
- Разрабатывается закон "О комплексной поддержке детей с ООП" с межведомственным сопровождением семьи.
Дополнительное и профобразование
- Охват дополнительным образованием — 86,3% или 3,3 млн детей.
- В 2025 году на летний отдых отправятся 3,2 млн школьников, включая 500 тыс. из уязвимых категорий.
- 2025 год объявлен Годом рабочих профессий:
- Старшеклассники получают квалификацию.
- 81% выпускников колледжей трудоустроены.
- Введено 8 новых общежитий.
- Разработано более 8 тыс. учебных программ совместно с работодателями.
- Стипендии студентов увеличены в 2 раза.
- 2,5 млн учащихся охвачены профориентацией.
Медицинская помощь детям: скрининг, неонатология, онкология
Доступ к медицине с рождения
- Более 2 млн детей 0–6 лет ежегодно проходят скрининг.
- 4,5 млн школьников — профилактические осмотры.
- 1,5 млн детей — обязательная иммунизация.
- Все услуги предоставляются бесплатно в рамках ГОБМП и ОСМС.
Неонатальная помощь и снижение смертности
- Казахстан — первая страна в ЦА с внедренным стандартом: 1 медсестра на 1 младенца в реанимации.
- Выхаживаются новорожденные с весом от 500 г, ежегодно проводится до 1,5 тыс. операций с 93% выживаемостью.
- Уровни смертности:
- Неонатальная – 3,37‰
- Младенческая – 6,80‰
- Детская – 9,30‰
Детская онкология
- Лечение по международным протоколам, включая трансплантацию стволовых клеток (515 с 2013 г.).
- Современные подходы: интраартериальная химиотерапия, 3D-протезы, иммунотерапия.
- Общая выживаемость – более 70%.
Социальная поддержка семей с детьми: пособия, выплаты, помощь многодетным
На 2025 год на поддержку семей с детьми выделено 1,7 трлн тенге (870,7 млрд – республиканский бюджет, 855,9 млрд – ГФСС).
Основные выплаты:
- Пособие при рождении — от 149 416 до 247 716 тенге.
- Уход до 1,5 лет (безработные):
- Первый ребенок – 22 648 тенге
- Второй – 26 777 тенге
- Третий – 30 866 тенге
- Четвертый и более – 34 995 тенге
- Пособие по беременности и родам (работающие) — в среднем 1,6 млн тенге.
- Уход до 1,5 лет (работающие) — 85 221 тенге (40% от дохода).
Поддержка многодетных семей:
- 4 детей — 63 030 тенге, 5 — 78 798, 6 — 94 565, 7 — 110 332.
- Пожизненное пособие матерям с госнаградами — от 25 165 до 29 097 тенге.
- 242 тыс. женщин получают пособие — общая сумма 25,9 млрд тенге.
Другие меры:
- Пособие по уходу за детьми с инвалидностью — 74 428 тенге (1,61 ПМ).
- Адресная соцпомощь семьям ниже черты бедности: 5 898 тенге на ребенка (1,5 МРП).
- Программа "Всеобуч" — помощь 510 тыс. детей на сумму 22,2 млрд тенге.
Финансовое будущее детей: программа "Нацфонд – детям"
Программа стартовала 1 января 2024 года. Предусматривает ежегодное отчисление 50% дохода Нацфонда на накопительные счета детей (с 2006 г.р. до 18 лет).
- В 2025 году участниками стали 6,921 млн детей.
- За два года накоплено: $232,94 на ребенка.
- Общая сумма начислений — $1,5 млрд.
- Более 118 тыс. заявок подано на образование и жилье, выполнено 97 тыс. на сумму $11,4 млн.
Профилактика правонарушений и цифровая безопасность
Работа МВД:
- Кампании: "Подросток", "Дети в ночном городе", "Внимание – дети!".
- Зафиксировано 59 случаев высадки детей из транспорта – все пресечены.
- За школами закреплены 7,5 тыс. полицейских.
- Проведено 52 тыс. правовых лекций.
Кибербезопасность:
- Выявлено 58 тыс. опасных сайтов, 21 тыс. заблокированы системой "Кибернадзор".
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