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Безопасность, поддержка и развитие: какие меры Казахстан предпринимает для защиты детей

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Безопасность, поддержка и развитие: какие меры Казахстан предпринимает для защиты детей Сегодня, 10:40
Сегодня, 10:40
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1 июня, в День защиты детей, Казахстан подводит итоги масштабных реформ в сфере детства. Страна реализует комплексные меры по обеспечению безопасности, правовой защиты, инклюзии, медобслуживания и социальной поддержки детей. На уровне государства усиливаются программы против буллинга, строятся школы, развивается профобразование и внедряются долгосрочные финансовые инструменты. BAQ.KZ представил полный обзор ключевых инициатив и достижений в Казахстане по защите детства.

Комплексная защита детей в Казахстане

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Правительство Казахстана реализует масштабные меры в интересах детей. В стране проживают 6,9 млн детей, включая 3,9 млн школьников, 1 млн воспитанников детсадов и 556 тыс. учащихся колледжей.

Законы и нововведения

Были приняты три ключевых закона:

  • О наставничестве для детей-сирот.
  • О борьбе с буллингом и школьной безопасностью.
  • О профессиональных приемных семьях.

Результаты:

  • 82% детей-сирот живут в семьях, более 3 тыс. детей обрели дом.
  • Назначено 330 наставников, штат органов опеки увеличен в 2,5 раза.
  • С 1 июля 2025 года стартует институт приемной профессиональной семьи.

Образование: школы, профподготовка и инклюзия

  • В рамках нацпроекта "Келешек мектептері" строится 217 школ на 460 тыс. мест, 105 уже сданы (44% в сельской местности).
  • С 2019 года построено 1200 школ, рассчитанных на более 1 млн учеников.
  • Дошкольное образование охватывает 93,1% детей от 2 до 6 лет, цель – 95% в 2025 году. Планируется создать 64 тыс. новых мест.

Безопасность в школах

  • Установлены тревожные кнопки, турникеты, действует лицензированная охрана.
  • Внедрены антибуллинговые программы:
    • KiVa (Финляндия),
    • ДОСБОЛLiKe (Казахстан),
    • Кампании "Кибер Тұмар", "Родительский контроль", проект "Менің бауырым".
  • В 2024 году зарегистрировано 145 случаев буллинга, а всего – 327 с момента введения адмответственности.
  • Службы медиации и психологической помощи охватили 250 тыс. школьников и их семей.

Инклюзивное образование

  • 85% детей с особыми образовательными потребностями получают поддержку.
  • Разрабатывается закон "О комплексной поддержке детей с ООП" с межведомственным сопровождением семьи.

Дополнительное и профобразование

  • Охват дополнительным образованием — 86,3% или 3,3 млн детей.
  • В 2025 году на летний отдых отправятся 3,2 млн школьников, включая 500 тыс. из уязвимых категорий.
  • 2025 год объявлен Годом рабочих профессий:
    • Старшеклассники получают квалификацию.
    • 81% выпускников колледжей трудоустроены.
    • Введено 8 новых общежитий.
    • Разработано более 8 тыс. учебных программ совместно с работодателями.
    • Стипендии студентов увеличены в 2 раза.
    • 2,5 млн учащихся охвачены профориентацией.

Медицинская помощь детям: скрининг, неонатология, онкология

Доступ к медицине с рождения

  • Более 2 млн детей 0–6 лет ежегодно проходят скрининг.
  • 4,5 млн школьников — профилактические осмотры.
  • 1,5 млн детей — обязательная иммунизация.
  • Все услуги предоставляются бесплатно в рамках ГОБМП и ОСМС.

Неонатальная помощь и снижение смертности

  • Казахстан — первая страна в ЦА с внедренным стандартом: 1 медсестра на 1 младенца в реанимации.
  • Выхаживаются новорожденные с весом от 500 г, ежегодно проводится до 1,5 тыс. операций с 93% выживаемостью.
  • Уровни смертности:
    • Неонатальная – 3,37‰
    • Младенческая – 6,80‰
    • Детская – 9,30‰

Детская онкология

  • Лечение по международным протоколам, включая трансплантацию стволовых клеток (515 с 2013 г.).
  • Современные подходы: интраартериальная химиотерапия, 3D-протезы, иммунотерапия.
  • Общая выживаемость – более 70%.

Социальная поддержка семей с детьми: пособия, выплаты, помощь многодетным

На 2025 год на поддержку семей с детьми выделено 1,7 трлн тенге (870,7 млрд – республиканский бюджет, 855,9 млрд – ГФСС).

Основные выплаты:

  • Пособие при рождении — от 149 416 до 247 716 тенге.
  • Уход до 1,5 лет (безработные):
    • Первый ребенок – 22 648 тенге
    • Второй – 26 777 тенге
    • Третий – 30 866 тенге
    • Четвертый и более – 34 995 тенге
  • Пособие по беременности и родам (работающие) — в среднем 1,6 млн тенге.
  • Уход до 1,5 лет (работающие) — 85 221 тенге (40% от дохода).

Поддержка многодетных семей:

  • 4 детей — 63 030 тенге, 5 — 78 798, 6 — 94 565, 7 — 110 332.
  • Пожизненное пособие матерям с госнаградами — от 25 165 до 29 097 тенге.
  • 242 тыс. женщин получают пособие — общая сумма 25,9 млрд тенге.

Другие меры:

  • Пособие по уходу за детьми с инвалидностью — 74 428 тенге (1,61 ПМ).
  • Адресная соцпомощь семьям ниже черты бедности: 5 898 тенге на ребенка (1,5 МРП).
  • Программа "Всеобуч" — помощь 510 тыс. детей на сумму 22,2 млрд тенге.

Финансовое будущее детей: программа "Нацфонд – детям"

Программа стартовала 1 января 2024 года. Предусматривает ежегодное отчисление 50% дохода Нацфонда на накопительные счета детей (с 2006 г.р. до 18 лет).

  • В 2025 году участниками стали 6,921 млн детей.
  • За два года накоплено: $232,94 на ребенка.
  • Общая сумма начислений — $1,5 млрд.
  • Более 118 тыс. заявок подано на образование и жилье, выполнено 97 тыс. на сумму $11,4 млн.

Профилактика правонарушений и цифровая безопасность

Работа МВД:

  • Кампании: "Подросток", "Дети в ночном городе", "Внимание – дети!".
  • Зафиксировано 59 случаев высадки детей из транспорта – все пресечены.
  • За школами закреплены 7,5 тыс. полицейских.
  • Проведено 52 тыс. правовых лекций.

Кибербезопасность:

  • Выявлено 58 тыс. опасных сайтов, 21 тыс. заблокированы системой "Кибернадзор".

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