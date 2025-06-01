1 июня, в День защиты детей, Казахстан подводит итоги масштабных реформ в сфере детства. Страна реализует комплексные меры по обеспечению безопасности, правовой защиты, инклюзии, медобслуживания и социальной поддержки детей. На уровне государства усиливаются программы против буллинга, строятся школы, развивается профобразование и внедряются долгосрочные финансовые инструменты. BAQ.KZ представил полный обзор ключевых инициатив и достижений в Казахстане по защите детства.

Комплексная защита детей в Казахстане

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Правительство Казахстана реализует масштабные меры в интересах детей. В стране проживают 6,9 млн детей, включая 3,9 млн школьников, 1 млн воспитанников детсадов и 556 тыс. учащихся колледжей.

Законы и нововведения

Были приняты три ключевых закона:

О наставничестве для детей-сирот.

О борьбе с буллингом и школьной безопасностью.

О профессиональных приемных семьях.

Результаты:

82% детей-сирот живут в семьях, более 3 тыс. детей обрели дом.

Назначено 330 наставников, штат органов опеки увеличен в 2,5 раза.

С 1 июля 2025 года стартует институт приемной профессиональной семьи.

Образование: школы, профподготовка и инклюзия

В рамках нацпроекта "Келешек мектептері" строится 217 школ на 460 тыс. мест, 105 уже сданы (44% в сельской местности).

С 2019 года построено 1200 школ, рассчитанных на более 1 млн учеников.

Дошкольное образование охватывает 93,1% детей от 2 до 6 лет, цель – 95% в 2025 году. Планируется создать 64 тыс. новых мест.

Безопасность в школах

Установлены тревожные кнопки, турникеты, действует лицензированная охрана.

Внедрены антибуллинговые программы: KiVa (Финляндия), ДОСБОЛLiKe (Казахстан), Кампании "Кибер Тұмар", "Родительский контроль", проект "Менің бауырым".

В 2024 году зарегистрировано 145 случаев буллинга, а всего – 327 с момента введения адмответственности.

Службы медиации и психологической помощи охватили 250 тыс. школьников и их семей.

Инклюзивное образование

85% детей с особыми образовательными потребностями получают поддержку.

Разрабатывается закон "О комплексной поддержке детей с ООП" с межведомственным сопровождением семьи.

Дополнительное и профобразование

Охват дополнительным образованием — 86,3% или 3,3 млн детей.

В 2025 году на летний отдых отправятся 3,2 млн школьников, включая 500 тыс. из уязвимых категорий.

2025 год объявлен Годом рабочих профессий: Старшеклассники получают квалификацию. 81% выпускников колледжей трудоустроены. Введено 8 новых общежитий. Разработано более 8 тыс. учебных программ совместно с работодателями. Стипендии студентов увеличены в 2 раза. 2,5 млн учащихся охвачены профориентацией.



Медицинская помощь детям: скрининг, неонатология, онкология

Доступ к медицине с рождения

Более 2 млн детей 0–6 лет ежегодно проходят скрининг.

4,5 млн школьников — профилактические осмотры.

1,5 млн детей — обязательная иммунизация.

Все услуги предоставляются бесплатно в рамках ГОБМП и ОСМС.

Неонатальная помощь и снижение смертности

Казахстан — первая страна в ЦА с внедренным стандартом: 1 медсестра на 1 младенца в реанимации.

Выхаживаются новорожденные с весом от 500 г, ежегодно проводится до 1,5 тыс. операций с 93% выживаемостью.

Уровни смертности: Неонатальная – 3,37‰ Младенческая – 6,80‰ Детская – 9,30‰



Детская онкология

Лечение по международным протоколам, включая трансплантацию стволовых клеток (515 с 2013 г.).

Современные подходы: интраартериальная химиотерапия, 3D-протезы, иммунотерапия.

Общая выживаемость – более 70%.

Социальная поддержка семей с детьми: пособия, выплаты, помощь многодетным

На 2025 год на поддержку семей с детьми выделено 1,7 трлн тенге (870,7 млрд – республиканский бюджет, 855,9 млрд – ГФСС).

Основные выплаты:

Пособие при рождении — от 149 416 до 247 716 тенге.

Уход до 1,5 лет (безработные): Первый ребенок – 22 648 тенге Второй – 26 777 тенге Третий – 30 866 тенге Четвертый и более – 34 995 тенге

Пособие по беременности и родам (работающие) — в среднем 1,6 млн тенге.

Уход до 1,5 лет (работающие) — 85 221 тенге (40% от дохода).

Поддержка многодетных семей:

4 детей — 63 030 тенге, 5 — 78 798, 6 — 94 565, 7 — 110 332.

Пожизненное пособие матерям с госнаградами — от 25 165 до 29 097 тенге.

242 тыс. женщин получают пособие — общая сумма 25,9 млрд тенге.

Другие меры:

Пособие по уходу за детьми с инвалидностью — 74 428 тенге (1,61 ПМ).

Адресная соцпомощь семьям ниже черты бедности: 5 898 тенге на ребенка (1,5 МРП).

Программа "Всеобуч" — помощь 510 тыс. детей на сумму 22,2 млрд тенге.

Финансовое будущее детей: программа "Нацфонд – детям"

Программа стартовала 1 января 2024 года. Предусматривает ежегодное отчисление 50% дохода Нацфонда на накопительные счета детей (с 2006 г.р. до 18 лет).

В 2025 году участниками стали 6,921 млн детей.

За два года накоплено: $232,94 на ребенка.

Общая сумма начислений — $1,5 млрд.

Более 118 тыс. заявок подано на образование и жилье, выполнено 97 тыс. на сумму $11,4 млн.

Профилактика правонарушений и цифровая безопасность

Работа МВД:

Кампании: "Подросток", "Дети в ночном городе", "Внимание – дети!".

Зафиксировано 59 случаев высадки детей из транспорта – все пресечены.

За школами закреплены 7,5 тыс. полицейских.

Проведено 52 тыс. правовых лекций.

Кибербезопасность: