Безопасность, сервис и инфраструктура: Бектенов обозначил задачи для туристической отрасли

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил ускорить развитие туристической инфраструктуры в регионах, передает BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на положительную динамику в развитии туристической отрасли, темпы работы в ряде регионов остаются недостаточными. В этой связи развитие туризма должно находиться на постоянном контроле акимов.

"У нас имеются уникальные природные богатства, такие как Чарынский каньон, Кольсайские озёра, национальные парки Алтын-Эмель, Иле-Алатау, Бурабай, Баянаул и многие другие.

Однако их развитие и привлечение инвесторов ведется недостаточными темпами. Нужны новые современные проекты. Министерствам туризма, экологии и акиматам внести конкретные предложения в месячный срок. Следует более активно использовать потенциал наших национальных парков для привлечения отечественных и зарубежных туристов", – сказал Премьер-министр.

В связи с этим глава Кабмина поручил акиматам и министерствам принять дополнительные превентивные меры по обеспечению безопасности отдыхающих.

"Все службы экстренного реагирования уже должны быть переведены на режим повышенного внимания и мониторинга", – добавил Бектенов.

Глава кабмина также подчеркнул, что следует активно привлекать к этой работе волонтеров.

"Во всех зонах отдыха, парках и пляжных территориях должны быть установлены специальные информационные знаки, схемы и маршруты на разных языках.

Акиматам совместно с собственниками баз отдыха необходимо обеспечить строгое соблюдение чистоты и санитарного режима.

Безопасное и комфортное пребывание туристов в местах отдыха должно стать базовым стандартом нашей туристической отрасли.

Поручаю Оперативному координационному штабу взять это на особый контроль", – отметил Олжас Бектенов.

Также Бектенов поручил Министерству транспорта совместно с авиакомпаниями и КТЖ принять меры по увеличению количества рейсов и посадочных мест на популярных курортных направлениях по приемлемым ценам.

Отдельное внимание уделено развитию национальных парков, кемпинговой инфраструктуры и повышению качества сервиса для туристов.