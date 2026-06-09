Безопасность, сервис и инфраструктура: Бектенов обозначил задачи для туристической отрасли
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Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил ускорить развитие туристической инфраструктуры в регионах, передает BAQ.KZ.
По его словам, несмотря на положительную динамику в развитии туристической отрасли, темпы работы в ряде регионов остаются недостаточными. В этой связи развитие туризма должно находиться на постоянном контроле акимов.
"У нас имеются уникальные природные богатства, такие как Чарынский каньон, Кольсайские озёра, национальные парки Алтын-Эмель, Иле-Алатау, Бурабай, Баянаул и многие другие.
Однако их развитие и привлечение инвесторов ведется недостаточными темпами. Нужны новые современные проекты. Министерствам туризма, экологии и акиматам внести конкретные предложения в месячный срок.
Следует более активно использовать потенциал наших национальных парков для привлечения отечественных и зарубежных туристов", – сказал Премьер-министр.
В связи с этим глава Кабмина поручил акиматам и министерствам принять дополнительные превентивные меры по обеспечению безопасности отдыхающих.
"Все службы экстренного реагирования уже должны быть переведены на режим повышенного внимания и мониторинга", – добавил Бектенов.
Глава кабмина также подчеркнул, что следует активно привлекать к этой работе волонтеров.
"Во всех зонах отдыха, парках и пляжных территориях должны быть установлены специальные информационные знаки, схемы и маршруты на разных языках.
Акиматам совместно с собственниками баз отдыха необходимо обеспечить строгое соблюдение чистоты и санитарного режима.
Безопасное и комфортное пребывание туристов в местах отдыха должно стать базовым стандартом нашей туристической отрасли.
Поручаю Оперативному координационному штабу взять это на особый контроль", – отметил Олжас Бектенов.
Также Бектенов поручил Министерству транспорта совместно с авиакомпаниями и КТЖ принять меры по увеличению количества рейсов и посадочных мест на популярных курортных направлениях по приемлемым ценам.
Отдельное внимание уделено развитию национальных парков, кемпинговой инфраструктуры и повышению качества сервиса для туристов.
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