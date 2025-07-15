Премьер-министр лично спустился в шахту Саранскую и заявил, что система безопасности полностью обновляется, а "Кармет" получает $3,5 млрд долларов инвестиций. Премьер-министр РК Олжас Бектенов прокомментировал текущее состояние шахт и условия труда горняков в Карагандинской области. Об этом он заявил в ходе брифинга после заседания Правительства, передаёт BAQ.KZ.

"То состояние, в которое предыдущий собственник привёл "Кармет", словами описать тяжело. Это полная изношенность всей производственной и другой инфраструктуры. Безопасности труда не уделялось абсолютно никакого внимания", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Бектенов напомнил, что лично посетил шахту Саранскую и увидел, как работают шахтёры на глубине полкилометра. По его словам, на предприятии началась реализация новой системы обеспечения безопасности.

"Сейчас новый национальный инвестор вкладывает серьёзные средства в модернизацию. В шахте внедряются видеосвязь, газовые и сейсмодатчики, система позиционирования шахтёров. Такие элементарные вещи, как личный аварийный сигнал и видеосвязь — раньше их просто не было", — отметил глава Кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что теперь у каждого шахтёра есть нагрудный прибор, с помощью которого можно подать сигнал, а также выйти на видеосвязь и сразу же активировать алгоритм спасения.

"В целом инвестиционная программа "Кармета" составляет $3,5 млрд. Это огромные средства, которых прежний собственник не вкладывал. Сейчас новый инвестор вынужден инвестировать, чтобы привести компанию в нормальное состояние", — сообщил Премьер-министр.

Он подчеркнул, что труд шахтёров — один из самых опасных и тяжёлых, но при этом в Казахстане нет альтернатив шахтному методу добычи угля в Карагандинском бассейне.