Безопасность шахтёров выходит на первый план — Бектенов
В шахтах внедряются современные системы связи и мониторинга.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр лично спустился в шахту Саранскую и заявил, что система безопасности полностью обновляется, а "Кармет" получает $3,5 млрд долларов инвестиций. Премьер-министр РК Олжас Бектенов прокомментировал текущее состояние шахт и условия труда горняков в Карагандинской области. Об этом он заявил в ходе брифинга после заседания Правительства, передаёт BAQ.KZ.
"То состояние, в которое предыдущий собственник привёл "Кармет", словами описать тяжело. Это полная изношенность всей производственной и другой инфраструктуры. Безопасности труда не уделялось абсолютно никакого внимания", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
Бектенов напомнил, что лично посетил шахту Саранскую и увидел, как работают шахтёры на глубине полкилометра. По его словам, на предприятии началась реализация новой системы обеспечения безопасности.
"Сейчас новый национальный инвестор вкладывает серьёзные средства в модернизацию. В шахте внедряются видеосвязь, газовые и сейсмодатчики, система позиционирования шахтёров. Такие элементарные вещи, как личный аварийный сигнал и видеосвязь — раньше их просто не было", — отметил глава Кабмина.
Премьер-министр подчеркнул, что теперь у каждого шахтёра есть нагрудный прибор, с помощью которого можно подать сигнал, а также выйти на видеосвязь и сразу же активировать алгоритм спасения.
"В целом инвестиционная программа "Кармета" составляет $3,5 млрд. Это огромные средства, которых прежний собственник не вкладывал. Сейчас новый инвестор вынужден инвестировать, чтобы привести компанию в нормальное состояние", — сообщил Премьер-министр.
Он подчеркнул, что труд шахтёров — один из самых опасных и тяжёлых, но при этом в Казахстане нет альтернатив шахтному методу добычи угля в Карагандинском бассейне.
"Мы будем требовать и требуем от всех недропользователей обеспечения безопасности труда и улучшения условий. Все они работают на недрах, которые, как прописано в Конституции, принадлежат Республике Казахстан. Поэтому это не только бизнес, но и ответственность", — резюмировал Бектенов.
Самое читаемое
- Кыргызстанец непристойно оскорбил казашек — мужчину задержали
- Карагандинцам не сообщили о росте цен на свет
- "Внутри спали дети": астанчанка заявила, что ее дом пытались снести вместе с малышами
- Я поставил подпись по просьбе Перизат — свидетель рассказал о создании фонда
- Бывший "госслужащий года" Олеся Кексель подозревается в пытках