Безопасность трёх сёл Мангистауской области обеспечит новый пункт пожаротушения
В селе Уштаган Мангистауской области открыт 148-й добровольный пункт пожаротушения.
Сегодня, 08:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:04Сегодня, 08:04
64Фото: МЧС РК
В Мангистау продолжается укрепление добровольных противопожарных подразделений в сельской местности в рамках реализации ведомственной программы МЧС "Ауыл құтқарушылары", передаёт BAQ.KZ.
Новый пожарный пост будет обеспечивать защиту более 2242 жителей села Уштаган, а также близлежащих населённых пунктов Жарма и Сазды. Уштаган находится примерно в 55 км. к юго-востоку от районного центра Шетпе, на высоте 172 метра над уровнем моря.
Его открытие позволит существенно сократить время прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия.
Самое читаемое
- В Шымкенте почти вдвое сократилось число получателей АСП
- На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году
- Россия планирует поставлять газ на северо-восток Казахстана
- НДС по новым правилам: ставки, льготы и необлагаемые операции с 2026 года
- Переговоры во Флориде: о чём договорились Трамп и Зеленский