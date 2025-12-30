В Мангистау продолжается укрепление добровольных противопожарных подразделений в сельской местности в рамках реализации ведомственной программы МЧС "Ауыл құтқарушылары", передаёт BAQ.KZ.

Новый пожарный пост будет обеспечивать защиту более 2242 жителей села Уштаган, а также близлежащих населённых пунктов Жарма и Сазды. Уштаган находится примерно в 55 км. к юго-востоку от районного центра Шетпе, на высоте 172 метра над уровнем моря.

Его открытие позволит существенно сократить время прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия.