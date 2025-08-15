Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Республиканской августовской конференции учителей, где озвучил важную инициативу по защите детей и подростков от травли в учебных коллективах. С начала нового учебного года во всех школах и колледжах Казахстана будет внедрена антибуллинговая программа "ДосболLIKE", призванная предотвратить травлю и создать безопасную, уважительную атмосферу в образовательной среде, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что государство продолжит планомерно совершенствовать систему защиты прав и интересов подрастающего поколения:

"С начала учебного года в школах и колледжах будет внедрена антибуллинговая программа "ДосболLIKE", призванная предотвратить травлю в детских и подростковых коллективах. Государство продолжит планомерно совершенствовать систему защиты прав и интересов подрастающего поколения. Есть такая пословица: "Что посеешь, то пожнешь". То, что мы все вместе заложим в наших детях сегодня, будет определять будущее нашей нации на многие десятилетия вперед. Именно в школах закладывается фундамент Справедливого, Передового, Чистого, Безопасного и Сильного Казахстана", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как рассказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова, идея "ДосболLIKE" появилась в начале 2024 года в формате республиканской акции, направленной на улучшение социально-эмоционального климата в школах.

"Идея программы "ДосболLIKE" родилась в начале 2024 года как республиканская акция, направленная на улучшение социально-эмоционального климата в школах. Она объединила учеников, педагогов, родителей и волонтёров для поиска способов позитивного общения, укрепления культуры уважения и создания безопасной атмосферы в организациях образования. Успешная апробация и положительные результаты стали основанием для того, чтобы превратить инициативу в полноценную отечественную антибуллинговую программу, которая с 1 сентября 2025 года внедряется во всех школах и колледжах страны", - отметила Оспанова.

Программа была разработана НАО "Национальный научно-практический институт благополучия детей “Өркен” при Министерстве просвещения Республики Казахстан и внедрялась на бесплатной основе. Она опирается на международные и отечественные нормативно-правовые акты, включая Индекс благополучия детей, и адаптирует лучшие мировые практики с учётом казахстанских культурных особенностей и национальных ценностей.

Для пилотного этапа были отобраны 9 регионов и 50 школ. Там была создана комплексная система профилактики буллинга.

"В ходе пилота школы выстроили систему профилактики буллинга, включающую создание антибуллинговых команд, регулярную диагностику психологического климата, обучение педагогов и сотрудников, информационные кампании для всех участников процесса, а также вовлечение родителей через Центры поддержки. Лучшие практики зафиксированы в школах Астаны, Алматы, Абайской и Жамбылской областей", - рассказала Оспанова.

Результаты апробации свидетельствуют о снижении количества агрессоров и детей, чувствующих себя жертвами, улучшении отношений между педагогами и учениками, росте доверия и эмпатии в школьной среде. В три раза увеличилось число детей, у которых появился взрослый наставник, готовый выслушать и помочь. Родители стали более вовлечёнными в школьную жизнь, что усилило партнёрство семьи и школы.