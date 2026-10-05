«Безопасный счет» оказался ловушкой: как пенсионерку чуть не лишили 7 млн теңге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жительница области Ұлытау могла лишиться почти 7 млн теңге после звонка от неизвестных. Все началось с безобидного предложения заменить домофон, однако вскоре злоумышленники втянули пенсионерку в сложную схему мошенничества.
Представившись сотрудниками различных организаций, незнакомцы убедили женщину в том, что она якобы может помочь правоохранительным органам в разоблачении группы мошенников. Для этого ей предложили перевести личные сбережения на так называемый «безопасный счет», пообещав впоследствии вернуть деньги и дополнительно зачислить на ее счет государственные средства.
Поверив злоумышленникам, пенсионерка отправилась в банк для совершения перевода. Однако сотрудники финансовой организации обратили внимание на подозрительные обстоятельства и своевременно остановили операцию. К ситуации также подключились сотрудники полиции.
Как рассказала сама женщина, даже после вмешательства специалистов мошенники продолжали звонить ей и оказывать психологическое давление.
Полиция напоминает: нельзя выполнять указания незнакомцев по переводу денежных средств, сообщать посторонним персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС. При возникновении подозрений на мошенничество следует незамедлительно обратиться в полицию по номеру “102”.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 октября
- Основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар намерен открыть офисы компании в Казахстане
- Возгорание на пилораме в Семее ликвидировали пожарные ночью
- В Алматы готовятся к сильному дождю: экстренные службы приведены в готовность
- После трагедии на Каспии: выжившие моряки встретились с родными