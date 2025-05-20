В одном из самых масштабных дел о кибермошенничестве последних лет суд города Алматы вынес приговор в отношении двух фигурантов, организовавших мошенническую схему с применением высокотехнологичного оборудования - устройства Sim-box, позволяющего подменять номера телефонов и скрывать местоположение звонящего.

Преступная группа выманила у потерпевшей более 19 миллионов тенге, убедив её перевести средства на якобы "безопасный счёт" - популярная уловка среди современных киберпреступников. Благодаря скоординированным действиям прокуратуры и правоохранительных органов города схема была разоблачена и пресечена.

В ходе обыска в одной из арендованных квартир были изъяты более 1500 SIM-карт, мобильные телефоны, ноутбук, маршрутизатор и само устройство Sim-box, использовавшееся для анонимизации звонков. Также был арестован остаток украденных средств на сумму 7,8 миллиона тенге.

Один из осуждённых выполнял роль так называемого "дроппера" - посредника, на чьи счета поступали похищенные деньги, второй отвечал за техническое обеспечение всей схемы.

Суд признал обоих виновными в совершении тяжкого преступления с использованием цифровых технологий и приговорил их к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ранее сообщалось, что SIM-box изъяли киберполицейские у иностранца в Кокшетау.