Безопасный счёт оказался ловушкой: алматинка лишилась 19 млн тенге
Суд в Алматы наказал кибермошенников.
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В одном из самых масштабных дел о кибермошенничестве последних лет суд города Алматы вынес приговор в отношении двух фигурантов, организовавших мошенническую схему с применением высокотехнологичного оборудования - устройства Sim-box, позволяющего подменять номера телефонов и скрывать местоположение звонящего.
Преступная группа выманила у потерпевшей более 19 миллионов тенге, убедив её перевести средства на якобы "безопасный счёт" - популярная уловка среди современных киберпреступников. Благодаря скоординированным действиям прокуратуры и правоохранительных органов города схема была разоблачена и пресечена.
В ходе обыска в одной из арендованных квартир были изъяты более 1500 SIM-карт, мобильные телефоны, ноутбук, маршрутизатор и само устройство Sim-box, использовавшееся для анонимизации звонков. Также был арестован остаток украденных средств на сумму 7,8 миллиона тенге.
Один из осуждённых выполнял роль так называемого "дроппера" - посредника, на чьи счета поступали похищенные деньги, второй отвечал за техническое обеспечение всей схемы.
Суд признал обоих виновными в совершении тяжкого преступления с использованием цифровых технологий и приговорил их к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Ранее сообщалось, что SIM-box изъяли киберполицейские у иностранца в Кокшетау.
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