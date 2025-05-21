Согласно обновлённому рейтингу The World Prison Population List, Казахстан занял 89-е место среди 222 стран мира по численности заключённых: на каждые 100 тысяч граждан приходится 184 человека в местах лишения свободы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Для сравнения, в лидерах по числу заключённых на душу населения оказались Сальвадор, Куба и Руанда. В противоположной части списка — Сан-Марино, Лихтенштейн и Гамбия, где уровень тюремного населения самый низкий.

Среди стран СНГ и Центральной Азии наибольшее количество заключённых зафиксировано в Туркменистане, где показатель составил 576 человек на 100 тысяч населения, что вывело страну на 4-е место в мире. Также выше Казахстана в списке оказались Беларусь (23-е место), Россия (32-е), Азербайджан (53-е) и Молдова (57-е). Ниже - Таджикистан, Украина, Кыргызстан, Узбекистан и Армения.

По итогам первых четырёх месяцев 2025 года в стране совершено 20,3 тыс. уголовных правонарушений - это на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12,8 тыс. человек были преданы суду. Примечательно, что большинство нарушителей - молодые люди: более 12,3 тыс. в возрасте от 18 до 39 лет.

Наибольший вклад в статистику внесли безработные - 15,6 тыс. человек, за ними следуют рабочие, учащиеся и даже государственные служащие. Преступления чаще всего совершаются в Алматы, Астане и Шымкенте, которые суммарно дали треть всех уголовных дел в стране.

Лидером среди статей остаётся кража - 4,6 тыс. случаев, хотя их число по сравнению с прошлым годом сократилось на 12,8%. Также в числе наиболее распространённых - мошенничество, побои, наркопреступления, нарушение ПДД и мелкие хищения.

Статистика показывает: несмотря на усилия правоохранительных органов и снижение ряда показателей, уголовная нагрузка в стране растёт, особенно среди социально незащищённых слоёв населения и молодёжи.