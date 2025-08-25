Безработным казахстанцам через SMS предложат работу
Министерство труда и социальной защиты населения РК направит 24 790 зарегистрированным безработным гражданам SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства, передает BAQ.KZ.
Сообщения будут рассылаться кроме жителей городов республиканского значения и областных центров через сервис 1414. Информация будет касаться работы в качестве переписного персонала (интервьюеров) для проведения сельскохозяйственной переписи населения.
Перепись пройдет с 20 сентября по 20 октября методом личного интервью с привлечением переписного персонала.
Таким образом, безработные граждане получат оперативную информацию о временной работе и возможности дополнительного заработка.
