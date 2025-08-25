  • 25 Августа, 15:07

Безработным казахстанцам через SMS предложат работу

Сервис 1414 информирует безработных о вакансиях.

Фото: pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты населения РК направит 24 790 зарегистрированным безработным гражданам SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства, передает BAQ.KZ.

Сообщения будут рассылаться кроме жителей городов республиканского значения и областных центров через сервис 1414. Информация будет касаться работы в качестве переписного персонала (интервьюеров) для проведения сельскохозяйственной переписи населения.

Перепись пройдет с 20 сентября по 20 октября методом личного интервью с привлечением переписного персонала.

Таким образом, безработные граждане получат оперативную информацию о временной работе и возможности дополнительного заработка.

