Бибарыс Аширбай завоевал серебро юношеской Олимпиады в Дакаре
Казахстанский боксер уступил британцу Майклу Моэну в финале весовой категории до 70 кг.
13 Ноября 2026, 03:08
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13 Ноября 2026, 03:0813 Ноября 2026, 03:08
142Фото: Pixabay.com
Казахстанец Бибарыс Аширбай стал серебряным призером IV летних юношеских Олимпийских игр, проходящих в Дакаре (Сенегал). В решающем поединке турнира он встретился с представителем Великобритании Майклом Моэном.
Финальный бой состоялся в весовой категории до 70 кг. По итогам трех раундов судьи раздельным решением со счетом 4:1 присудили победу британскому спортсмену.
Таким образом, Бибарыс Аширбай завершил выступление на юношеской Олимпиаде с серебряной медалью.
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