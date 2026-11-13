Бибарыс Аширбай завоевал серебро юношеской Олимпиады в Дакаре

Казахстанец Бибарыс Аширбай стал серебряным призером IV летних юношеских Олимпийских игр, проходящих в Дакаре (Сенегал). В решающем поединке турнира он встретился с представителем Великобритании Майклом Моэном.

Финальный бой состоялся в весовой категории до 70 кг. По итогам трех раундов судьи раздельным решением со счетом 4:1 присудили победу британскому спортсмену.

Таким образом, Бибарыс Аширбай завершил выступление на юношеской Олимпиаде с серебряной медалью.