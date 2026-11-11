Впервые в Центральной Азии: Казахстан запустил пассажирские поезда Stadler

В Казахстане началась новая глава пассажирских железнодорожных перевозок: 11 ноября из Астаны в Алматы отправился первый поезд с вагонами Stadler, произведёнными в нашей стране по швейцарской технологии. Компания, чьи поезда и другие железнодорожные решения используются в 49 странах мира, открыла первое производство в Центральной Азии именно в Казахстане.

Корреспондент BAQ.KZ побывал на запуске, осмотрел новые вагоны, поговорил с представителями перевозчика и выяснил, чем Stadler отличается от привычных составов, почему его появления пришлось ждать почти год и станет ли поездка комфортнее для пассажиров.

Не просто новые вагоны: почему запуск Stadler важен для Казахстана?

11 ноября железнодорожный вокзал «Нұрлы жол» в Астане стал местом события, которого пассажирская железнодорожная отрасль ждала несколько лет. Здесь состоялась церемония запуска первого пассажирского поезда с вагонами Stadler казахстанского производства.

Речь идёт о сотрудничестве с одним из известных мировых производителей железнодорожного подвижного состава - швейцарской компанией Stadler Rail. Её история началась в 1942 году. Сегодня компания представлена в 25 странах, располагает 16 производственными и компонентными предприятиями, восемью инженерными центрами и более чем 95 сервисными площадками. При этом её железнодорожные решения эксплуатируются в 49 странах мира.

Для Казахстана сотрудничество с таким производителем означает не только приобретение новых вагонов. Впервые в Центральной Азии Stadler открыла собственную производственную площадку именно в Астане. Это возможность внедрять международные производственные стандарты, развивать отечественное вагоностроение, готовить специалистов и постепенно расширять участие казахстанских предприятий в выпуске железнодорожной техники.

Первыми пассажирами стали обычные путешественники

Ещё до начала официальной церемонии журналистам показали новые вагоны. На вокзале можно было осмотреть купе, плацкартные места, санитарные помещения, штабной вагон и буфет.

Но интересная деталь обнаружилась непосредственно перед отправлением: пассажиры, которые собирались ехать в Алматы, не знали, что именно им предстоит стать первыми путешественниками на новых вагонах Stadler.

Люди приобретали билеты на привычный маршрут Астана - Алматы и не ожидали, что поездка пройдёт на совершенно новом подвижном составе. Для них это стало своеобразным сюрпризом.

При этом запуск новых вагонов не означал отдельного повышения стоимости билетов. Пассажиры приобретали их по действовавшим тарифам на соответствующий маршрут. То есть обновление подвижного состава не сопровождалось специальной доплатой за первый рейс.

Первый состав отправился с вокзала «Нұрлы жол» в 13:10. Теперь вагоны Stadler будут ежедневно курсировать в составе поезда № 3/4 «Нұрлы жол – Алматы-2». Прибытие в Алматы запланировано на 08:30 следующего дня.

Что отличает Stadler от привычных поездов?

Главный вопрос, который интересовал журналистов во время пресс-тура, - насколько новые вагоны отличаются от тех, которыми казахстанцы пользовались раньше.

По словам директора филиала «Сұңқар» АО «Пассажирские перевозки» Медета Махатова, одно из главных отличий заключается в конструкции кузова, уровне автоматизации и ходовой части.

«Главное отличие в том, что кузов исполнен в алюминии, это даёт конструкции лёгкость. Также данные вагоны являются высокотехнологичными, почти полностью автоматизированы. Участие проводника пассажирских вагонов минимальное», - рассказал Медет Махатов.

По его словам, современная ходовая часть должна обеспечивать более плавное движение состава и повышать комфорт пассажиров во время длительных поездок.