Бибигуль Жексенбай предложила усилить защиту работников в сфере доставки и такси

Сенатор Бибигуль Жексенбай подняла вопросы правового регулирования платформенной занятости и защиты прав граждан, работающих через цифровые сервисы, передает BAQ.kz.

В своем обращении депутат отметила, что в последние годы в Казахстане стремительно развивается занятость через онлайн-платформы, особенно в сфере доставки и пассажирских перевозок. По экспертным оценкам, около 394 тысяч граждан получают доход через цифровые сервисы, а общее число исполнителей интернет-платформ увеличиваются.

Отдельное внимание в запросе уделено отсутствию базовых трудовых гарантий у платформенных исполнителей, включая нестабильность доходов, отсутствие страхования, прозрачных механизмов разрешения споров и защиты от односторонних решений со стороны платформ. В этой связи, как отметила депутат, международный опыт показывает необходимость перехода к системному регулированию данной сферы.

«Необходимо системно урегулировать цифровую и налоговую инфраструктуру, обеспечив интеграцию государственных систем и платформ, а также внедрить механизм автоматического списания необоснованных задолженностей и штрафных санкций, возникающих вследствие технических ошибок. В целях снижения налоговой нагрузки следует предусмотреть возможность учета производственных расходов, таких как топливо и ремонт транспорта, при расчете социальных платежей. Кроме того, требуется разработка отдельного законодательного акта, учитывающего специфику платформенной занятости, с закреплением статуса «независимого работника» и установлением минимальных стандартов почасовой оплаты. Важно также законодательно ввести обязательное коллективное страхование исполнителей за счет платформ на случай дорожно-транспортных происшествий и иных травм. Платформы должны раскрывать принципы распределения заказов, а решения о блокировке аккаунтов подлежать обязательному пересмотру с участием человека и наличием эффективного механизма арбитража», – отметила сенатор.

В завершение сенатор подчеркнула, что выработка системных законодательных мер в данной сфере позволит повысить прозрачность рынка труда, обеспечить защиту прав граждан и создать условия для устойчивого развития платформенной экономики в стране.