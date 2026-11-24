Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. В него вошли 30 человек, среди которых депутаты, предприниматели, журналисты, психологи, врачи и общественные деятели, передаёт BAQ.KZ.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды 24 ноября.

Председателем комиссии стала Бибигуль Жексенбай – заместитель председателя правления республиканской телерадиокорпорации «Казахстан».

Её заместителями утверждены депутат Курултая, уполномоченный по вопросам семьи Снежанна Имашева и предприниматель, внештатный советник акима Астаны по гендерным вопросам Назгуль Макжанова.

Секретарём комиссии стала эксперт в области гендерной и семейной политики Гаухар Нурахметова.

В состав комиссии также вошли:

Зульфия Байсакова – депутат Курултая;

Ляззат Калтаева – общественный деятель, председатель Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырақ»;

Тогжан Кожалы – учредитель благотворительного фонда HAQ;

Айгуль Мукей – журналист и телеведущая;

Ержан Мырзабаев – семейный психолог;

Николай Негай – врач-психиатр высшей категории;

Татьяна Миронюк – исполнительный директор Национальной волонтёрской сети;

Гульмира Канай – вице-президент Назарбаев Университета;

Азиза Шужеева – председатель правления TechnoWomen;

Жулдызай Искакова – председатель правления Казахстанского института общественного развития.

Указ вступил в силу со дня его подписания – 24 ноября 2026 года.