Бибигуль Жексенбай возглавила Национальную комиссию по делам женщин
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. В него вошли 30 человек, среди которых депутаты, предприниматели, журналисты, психологи, врачи и общественные деятели, передаёт BAQ.KZ.
Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды 24 ноября.
Председателем комиссии стала Бибигуль Жексенбай – заместитель председателя правления республиканской телерадиокорпорации «Казахстан».
Её заместителями утверждены депутат Курултая, уполномоченный по вопросам семьи Снежанна Имашева и предприниматель, внештатный советник акима Астаны по гендерным вопросам Назгуль Макжанова.
Секретарём комиссии стала эксперт в области гендерной и семейной политики Гаухар Нурахметова.
В состав комиссии также вошли:
-
Зульфия Байсакова – депутат Курултая;
-
Ляззат Калтаева – общественный деятель, председатель Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырақ»;
-
Тогжан Кожалы – учредитель благотворительного фонда HAQ;
-
Айгуль Мукей – журналист и телеведущая;
-
Ержан Мырзабаев – семейный психолог;
-
Николай Негай – врач-психиатр высшей категории;
-
Татьяна Миронюк – исполнительный директор Национальной волонтёрской сети;
-
Гульмира Канай – вице-президент Назарбаев Университета;
-
Азиза Шужеева – председатель правления TechnoWomen;
-
Жулдызай Искакова – председатель правления Казахстанского института общественного развития.
Указ вступил в силу со дня его подписания – 24 ноября 2026 года.
Самое читаемое
- После жалоб жителей аким Жамбылской области поручил привести в порядок улицы Тараза
- Цены на новое жильё в Казахстане: где квадратный метр стоит дешевле
- 18 законов приняты, 38 на рассмотрении: Председатель Курултая доложил Президенту о работе депутатов
- Казахстанская Integra заключила новые соглашения с китайскими партнерами: в центре внимания инфраструктурные проекты
- От Кызылорды до Жезказгана: завершено обновление одной из важных трасс страны