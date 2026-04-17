Бибисара Асаубаева начнет подготовку к турниру Norway Chess Women
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева приступает к подготовке к следующему крупному старту — турниру Norway Chess Women, который пройдет в Норвегии.
Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав совместное фото с победителем Турнира претендентов-2026, узбекистанским гроссмейстером Жавохиром Синдаровым, а также их общим секундантом Мухиддином Мадаминовым.
По итогам Турнира претендентов-2026 Асаубаева набрала 8 очков и заняла второе место. В мужской части соревнований победу одержал Жавохир Синдаров, в активе которого 10 баллов. Теперь ему предстоит матч с чемпионом мира Гукешем Доммараджу.
Турнир Norway Chess Women пройдет с 25 мая по 5 июня 2026 года. Соревнование традиционно состоится параллельно с Norway Chess, где ожидается участие одного из главных мировых шахматных звезд — Магнуса Карлсена.
