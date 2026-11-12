Бибисара Асаубаева не уступила американской звезде и обошла олимпийского чемпиона

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева продолжает борьбу за выход в полуфинал престижного турнира в Будапеште. В противостоянии с американским гроссмейстером Уэсли Со она дважды завершила партии вничью, а по набранным очкам уже опережает титулованного узбекистанского шахматиста Нодирбека Абдусатторова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz

Поединки состоялись во второй игровой день Total Chess World Championship Tour. Асаубаева выступает в группе D, где после двух матчей набрала два очка. Столько же в активе Уэсли Со, Ханса Моке Ниманна и Арджуна Эригайси.

Лидер квартета — француз Максим Вашье-Лаграв, у которого четыре очка. Бибисара пока находится в группе преследователей и сохраняет шансы побороться за первое место. Именно победители групп получат путёвки в полуфинал.

Но есть в турнире и более неожиданная история. Асаубаева по очкам опережает Нодирбека Абдусатторова — одного из самых титулованных представителей узбекистанской шахматной школы. Олимпийский чемпион и победитель Кубка мира 2025 года пока набрал лишь одно очко в группе А и замыкает турнирную таблицу своего квартета.

В других группах также обозначились лидеры. В группе А по четыре очка набрали француз Алиреза Фирузджа и поляк Ян-Кшиштоф Дуда. В группе B столько же у американца Фабиано Каруаны и вьетнамца Ле Куанг Льема. В группе C лидирует Ян Непомнящий с четырьмя очками, тогда как бывший чемпион мира Магнус Карлсен пока имеет два балла.

Всего в супертурнире участвуют 24 гроссмейстера. Призовой фонд соревнований составляет 650 тысяч долларов. На групповом этапе шахматисты встречаются друг с другом в два круга: победа приносит три очка, ничья — одно. Дальше проходят только победители квартетов.

Для Асаубаевой ближайшие партии станут особенно важными: права на ошибку в борьбе за единственную путёвку из группы практически нет.