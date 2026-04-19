Бибисара Асаубаева поднялась на 7-е место мирового рейтинга ФИДЕ
Лидерами мирового рейтинга остаются представительницы Китая.
Сегодня 2026, 10:07
Фото: Kazchess
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева улучшила позиции в мировом рейтинге ФИДЕ по итогам Турнира претендентов 2026 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
После соревнований в Пафос спортсменка поднялась на две строчки и теперь занимает 7-е место. Её рейтинг составляет 2527,2 пункта (+11,2).
Лидерами мирового рейтинга остаются представительницы Китая — Хоу Ифань, Лэй Тинцзе и Цзюй Вэньцзюнь.
В десятку сильнейших также входят Чжу Цзиньэр, Александра Горячкина, Хампи Конеру, Анна Музычук, Тань Чжунъи и Катерина Лагно.
Таким образом, Асаубаева закрепилась в числе сильнейших шахматисток мира, показав прогресс после выступления на престижном турнире.
