Бибисара Асаубаева поднялась на 7-е место мирового рейтинга ФИДЕ

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева улучшила позиции в мировом рейтинге ФИДЕ по итогам Турнира претендентов 2026 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

После соревнований в Пафос спортсменка поднялась на две строчки и теперь занимает 7-е место. Её рейтинг составляет 2527,2 пункта (+11,2).

Лидерами мирового рейтинга остаются представительницы Китая — Хоу Ифань, Лэй Тинцзе и Цзюй Вэньцзюнь.

В десятку сильнейших также входят Чжу Цзиньэр, Александра Горячкина, Хампи Конеру, Анна Музычук, Тань Чжунъи и Катерина Лагно.

Таким образом, Асаубаева закрепилась в числе сильнейших шахматисток мира, показав прогресс после выступления на престижном турнире.