Бибисара Асаубаева вошла в топ-3 турнира претенденток

Казахстанская шахматистка поднялась на третье место после победы в 12-м туре.

Сегодня 2026, 12:10
https://www.instagram.com/bibisarachess/ Сегодня 2026, 12:10
Сегодня 2026, 12:10
Фото: https://www.instagram.com/bibisarachess/

Бибисара Асаубаева вышла в тройку лидеров турнира претенденток ФИДЕ, который проходит на Кипре, передает BAQ.kz.

В 12-м туре казахстанская шахматистка одержала важную победу, обыграв Екатерина Лагно.

Эта партия позволила ей набрать 6,5 очков и подняться на третье место в турнирной таблице.

 
 
 
 
 
Лидирует на данный момент Рамешбабу Вайшали, у которой 7 очков.

До завершения турнира осталось два тура. Соревнования продлятся до 16 апреля.

