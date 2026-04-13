Бибисара Асаубаева вышла в тройку лидеров турнира претенденток ФИДЕ, который проходит на Кипре, передает BAQ.kz.

В 12-м туре казахстанская шахматистка одержала важную победу, обыграв Екатерина Лагно.

Эта партия позволила ей набрать 6,5 очков и подняться на третье место в турнирной таблице.

Лидирует на данный момент Рамешбабу Вайшали, у которой 7 очков.

До завершения турнира осталось два тура. Соревнования продлятся до 16 апреля.