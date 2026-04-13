Бибисара Асаубаева вошла в топ-3 турнира претенденток
Казахстанская шахматистка поднялась на третье место после победы в 12-м туре.
Сегодня 2026, 12:10
Сегодня 2026, 12:10Сегодня 2026, 12:10
90Фото: https://www.instagram.com/bibisarachess/
Бибисара Асаубаева вышла в тройку лидеров турнира претенденток ФИДЕ, который проходит на Кипре, передает BAQ.kz.
В 12-м туре казахстанская шахматистка одержала важную победу, обыграв Екатерина Лагно.
Эта партия позволила ей набрать 6,5 очков и подняться на третье место в турнирной таблице.
Лидирует на данный момент Рамешбабу Вайшали, у которой 7 очков.
До завершения турнира осталось два тура. Соревнования продлятся до 16 апреля.
Самое читаемое
- Бес қонақ: забытое дыхание степи или живая примета природы?
- Трагический пожар в Астане: спасателям мешали ворота и припаркованные автомобили
- Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану на 13 апреля
- Трое детей погибли при пожаре в столичном ЖК
- Два замка: появились новые детали трагического пожара в Астане