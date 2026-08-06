Женская сборная Казахстана вошла в число главных фаворитов 46-й Всемирной шахматной олимпиады, которая пройдет с 15 по 27 сентября в Самарканде (Узбекистан), передает BAQ.KZ.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала составы команд и стартовый посев участников. Казахстанская женская сборная получила четвертый номер посева, уступив по среднему рейтингу только Индии (2476), Грузии (2449) и Китаю (2432). Средний рейтинг казахстанской команды составляет 2421.

В состав сборной вошли:

Бибисара Асаубаева – пятая шахматистка мира среди женщин;

– пятая шахматистка мира среди женщин; Алуа Нурман – вторая в мировом рейтинге среди юниорок;

– вторая в мировом рейтинге среди юниорок; Меруерт Камалиденова – четвертая в мировом рейтинге юниорок;

– четвертая в мировом рейтинге юниорок; Эльназ Калиахмет – 22-я в рейтинге юниорок;

– 22-я в рейтинге юниорок; Зарина Нургалиева – 23-я в мировом рейтинге юниорок.

Капитаном команды станет Павел Коцур.

Высокий номер посева дает сборной Казахстана ряд преимуществ. В первых турах команда сыграет против менее рейтинговых соперников, избежит встреч с основными претендентами на медали – Индией, Грузией и Китаем – до решающих стадий турнира, а также получит преимущество при подсчете дополнительных коэффициентов в случае равенства очков.

Напомним, на предыдущей Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в 2024 году в Будапеште, женская сборная Казахстана добилась исторического результата, завоевав серебряные медали. Тогда казахстанские шахматистки уступили в финальной борьбе лишь сборной Индии.

Всего в Олимпиаде-2026 примут участие 400 команд – 208 в открытом турнире и 192 в женском, что станет новым рекордом соревнований. Церемония открытия состоится 15 сентября, а с 16 по 27 сентября участники проведут 11 туров по швейцарской системе с классическим контролем времени.