Бибисару Асаубаеву назвали главной опорой Казахстана на шахматной Олимпиаде

Лидер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева присоединилась к национальной команде в Самарканде, где стартовала 46-я Всемирная шахматная олимпиада. От ее игры на первой доске во многом будет зависеть результат казахстанской сборной, передает BAQ.KZ.

Асаубаева уже опубликовала совместное фото с партнершами по команде из Самарканда.

Bibisara Assaubayeva

Перед стартом турнира специализированное зарубежное издание Women’s Chess Coverage отдельно оценило перспективы Казахстана и роль Асаубаевой. Автор обзора назвал ее наиболее надежным игроком сборной.

«Казахстан фактически располагает лишь одним по-настоящему надежным игроком, гроссмейстером Бибисарой Асаубаевой», - говорится в материале.

Издание напоминает, что похожая ситуация была и на Олимпиаде 2024 года. Тогда Казахстан стартовал под десятым номером, но дошел до серебряных медалей. Сейчас команда получила третий номер посева. Три шахматистки из серебряного состава вновь сыграют за страну.

Асаубаева входит в число трех участниц нынешней Олимпиады, которые находятся в первой десятке рейтинга Международной шахматной федерации. Вместе с ней в этот список входят китаянка Чжу Цзиньэр и представительница Индии Хампи Конеру.

Отдельно автор обзора выделил Алуа Нурман, которая после сильного выступления на Олимпиаде 2024 года поднялась с четвертой доски на вторую. Два других места в составе получили 16-летние Елназ Калиахмет и Зарина Нургалиева. За Казахстан выступит и Меруерт Камалиденова.

В первом туре Казахстан встретится со сборной Ботсваны. Матч пройдет 16 сентября. Казахстанки получили третий номер посева, соперницы 97-й.

Мужская сборная Казахстана с 35-м номером посева встретится с Гаити, которая получила 138-й номер. За Казахстан сыграют Денис Махнёв, Даниял Сапенов, Алдияр Ансат и Сауат Нургалиев. Жандос Агманов начнет первый тур в запасе.

46-я Всемирная шахматная олимпиада проходит в Самарканде. Команды проведут 11 туров по швейцарской системе. В 2024 году женская сборная Казахстана завоевала серебряные медали.