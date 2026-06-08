Библиотеки проверят на востребованность книг и состояние фондов

В Казахстане продолжается реализация указа Президента о развитии культуры чтения и формировании читающей нации. Вопросы исполнения документа обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой, передает BAQ.kz.

В заседании приняли участие представители профильных министерств, включая ведомства, отвечающие за образование, науку, экономику, инновации, оборону и внутренние дела.

Библиотеки и книжный фонд

Как сообщил вице-министр культуры и информации Рустам Али, комплексный план включает более 50 мероприятий по девяти направлениям. Они охватывают развитие библиотечного и книжного дела, популяризацию чтения, совершенствование законодательства и создание современной цифровой инфраструктуры.

Особое внимание уделяется модернизации библиотек. Сегодня в Казахстане работают 3 887 общедоступных библиотек, а общий объем их фондов превышает 72,5 млн экземпляров. По итогам 2025 года библиотеки страны посетили более 57 млн раз – это рекордный показатель.

С начала года в стране уже модернизировали четыре библиотеки и открыли шесть новых. До конца года планируется обновить еще 24 библиотеки в пяти регионах.

Аида Балаева поручила провести комплексный анализ состояния библиотечной системы. Речь идет не только о состоянии зданий и инфраструктуры, но и о востребованности книжных фондов. Особое внимание будет уделено обеспеченности литературой для детей и молодежи.

Детские библиотеки

Отдельный блок работы касается образовательных учреждений. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала о развитии платформ «Детская библиотека» и «Оқырман», которые расширяют доступ школьников к книгам и цифровым сервисам.

Кроме того, в школах планируют внедрить единую модель «Читающая школа». В ее рамках будет реализован проект «Читаем вместе», направленный на популяризацию чтения через личный пример родителей и педагогов.

Министерству науки и высшего образования поручено проанализировать обеспеченность вузов отраслевой литературой и изучить содержание учебных материалов, используемых для подготовки будущих педагогов.

Также будет проведена отдельная оценка библиотечных фондов учреждений Министерства обороны и Министерства внутренних дел. По итогам анализа ведомства должны подготовить предложения по обновлению и пополнению книжных коллекций современной профессиональной и образовательной литературой.